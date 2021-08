Oroscopo Sagittario, domani 29 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari amici del Sagittario, questa domenica non sembra volervi porre davanti a nessuna sfida particolarmente difficile da fronteggiare. In amore potreste avvertire una leggera monotonia, ma cercate di non viverla come una ragione per litigare con la vostra dolce metà, spesso basta parlarne dei problemi e si trova una soluzione che metta d’accordo tutti!

Forse una spesa imprevista vi colpirà con forza, affrontatela e non preoccupatevi per i soldi perché presto questo aspetto migliorerà ampiamente! Il lavoro forse richiederà una piccola attenzione da parte vostra in giornata, ma cercate di non perderci troppo tempo.

Oroscopo Sagittario, 29 agosto: amore

Voi che da tempo siete impegnati in una relazione potreste avvertire un eccessivo senso di monotonia nel corso di questa domenica.

Non preoccupatevene più di molto, è una cosa decisamente normale e comune per le relazioni di vecchia data, basterà parlarne e trovare una soluzione. Dar vita a litigi non è mai la cosa migliore, quindi non lasciatevi trascinare dai sentimenti negativi e considerate che anche voi siete in parte causa della monotonia.

Oroscopo Sagittario, 29 agosto: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, nel caso foste dei liberi imprenditori o dei lavoratori autonomi, potreste dover dedicare un po’ della vostra domenica alla risoluzione di una mansione o di un progetto.

Non dovrebbe impiegarvi molto tempo, cercate di togliervelo il prima possibile in modo da godervi fino in fondo le belle relazioni che animano il vostro cuore e vi gratificano profondamente, cari amici del Sagittario.

Oroscopo Sagittario, 29 agosto: fortuna

Buono l’influsso che la fortuna vi garantisce in questa domenica, carissimi nati sotto il Sagittario. In particolare, la sua influenza sarà importante per tutti voi single, spingendovi tra le braccia di qualcuno che da tempo vi desidera ma a cui non avevate mai dedicato alcun pensiero.