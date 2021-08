Oroscopo Pesci, domani 29 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari amici dei Pesci, vi aspetta una domenica quasi completamente dedicata all’amore e ai bei sentimenti che vi animano! Un incontro sembra possibile in giornata, per tutti voi single del segno, ma anche forse per chi da tempo è impegnato ma non così tanto soddisfatto. Il resto del cielo sembra suggerire il possibile insorgere si una qualche questione con un vostro amico stretto, che deve essere affrontata, trovando una soluzione che non vi faccia allontanare.

Voi continuate ad andare avanti, forti dei progetti che avete in mente e non fatevi problemi a lasciarvi qualcosa alle spalle se si ponesse in mezzo.

Oroscopo Pesci, 29 agosto: amore

Molto bene per l’amore, carissimi Pesci, nel corso di questa soleggiata domenica!

Chi di voi è impegnato in una relazione stabile e che non ha sofferto di grandi problemi, dovrebbe poter trascorrere una giornata utilissima per saldare ulteriormente il rapporto con il partner. Voi single, invece, aspettatevi un incontro, ma se qualcuno fa già battere il vostro cuore, allora prendete in mano la situazione ed affrontatela, non ha senso continuare a perdere tempo se non c’è terreno per voi.

Oroscopo Pesci, 29 agosto: lavoro

Il lavoro non dovrebbe causarvi problemi o inghippi di nessuna natura in questa giornata di festa. Tuttavia, cercate di tenere sempre a mente quali sono gli obbiettivi che volete raggiungere in futuro, gli astri molto presto li favoriranno ma voi dovrete essere pronti, senza esitazioni o tentennamenti!

Oroscopo Pesci, 29 agosto: fortuna

Molto buono, infine, l’influsso della fortuna nel corso di questa soleggiata domenica, cari amici nati sotto i Pesci! Grazie al suo buon supporto sembra possibile che riceviate una telefonata che porterà una notizia inattesa ma decisamente gratificante!