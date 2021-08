Oroscopo Capricorno, domani 29 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, questa domenica sembra essere abbastanza buona per voi, anche se non eccelsa o al massimo delle possibilità. In particolare, sembra potervi attendere un qualche litigio particolarmente marcato e delicato con qualcuno a voi molto vicino, forse il partner, un famigliare o un amico di vecchissima data.

Tuttavia, di positivo c’è che voi single siete investiti da ottime possibilità per un nuovo entusiasmante incontro in giornata! Forse, però, potreste essere colti anche da un leggero nervosismo in alcune situazioni leggermente delicate, cercate di fare fondo a tutta la vostra tranquillità per non compiere errori.

Oroscopo Capricorno, 29 agosto: amore

Abbastanza buona la sfera sentimentale in questa giornata leggermente nuvolosa, cari amici del Capricorno.

Certo, è pur sempre vero che sembra attendervi un qualche brutto litigio in giornata, ma forse potrebbe non essere con il partner, ma se lo fosse sarete in grado di calmare gli animi piuttosto velocemente! Voi single, invece, non perdete questa buonissima occasione per uscire e per garantirvi una bellissima ed emozionante sorpresa, magari in un ambiente che di solito non frequentate.

Oroscopo Capricorno, 29 agosto: lavoro

Il lavoro non dovrebbe riempire neanche per sbaglio la vostra mente, perché potrebbe essere proprio questo la causa del nervosismo.

La sensazione che potreste provare è quella di non starvi impegnando a sufficienza nella vostra professione, cercando di immaginare un nuovo modo per muovervi fino ai vostri bellissimi obbiettivi, ma rendendovi distratti e poco presenti per le persone che vi circondano.

Oroscopo Capricorno, 29 agosto: fortuna

Leggermente carente, in giornata, l’influsso che la fortuna può garantirvi, cari amici nati sotto il Capricorno. Non preoccupatevene e semplicemente andate oltre, non vale la pena arrabbiarsi o rannuvolarsi per questo!