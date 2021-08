Barbara d’Urso torna in tv, ma per lei c’è l’avvertimento di Aida Nizar: “Ti sbatto in faccia la verità”

TV e Spettacolo

Barbara d'Urso si prepara alla nuova stagione televisiva, ma ad accoglierla c'è una doccia gelata. Aida Nizar, ex concorente del Gf ed ex volto dei suoi salotti, l'ha attaccata duramente, dicendo di essere stata ingannata da lei.

La nuova stagione televisiva è sempre più vicina e il pubblico è in attesa di scoprire quali novità riserveranno loro i volti noti dello spettacolo italiano. Nonostante le drastiche modifiche ai suoi impegni professionali, anche Barbara d’Urso si sta preparando a tornare su Canale 5. Mentre lei si dice “Pronta!” però, c’è chi non pone freni alla lingua e si lascia andare in una dura critica nei suoi confronti. Le parole dell’ex ospite dei suoi salotti Aida Nizar contengono una polemica dai toni molto duri.

Barbara d’Urso verso un nuovo inizio: il post sui social

L’estate di Barbara d’Urso era iniziata con la notizia della chiusura di parte dei programmi che da anni la vedono impegnata quotidianamente su Canale 5.

Dopo aver dolorosamente detto addio a Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, la conduttrice partenopea si era però tuffata a capofitto nelle sue vacanze, sfoggando un fisico mozzafiato. Da settimane Barbara si confronta nuovamente con le critiche di chi non sembra proprio volerne sapere di lei, ma non si perde d’animo e poche ore fa ha mostrato come si sta preparando all’inizio della nuova stagione televisiva.

“Pronta!” ha scritto la d’Urso su Instagram, condividendo un‘immagine che la ritrae in piedi in una piscina dall’acqua limpida.

La conduttrice indossa un bikini e dei pantaloncini da boxe e mentre sorride mostra i pugni alla fotocamera. “Col cuore“ aggiunge ancora in formato hashtag citando una delle sue frasi iconiche.

Aida Nizar contro Barbara d’Urso: “Bugiardina”

Da ore le principali testate di gossip stanno parlando del post condiviso da un’ ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex ospite dei salotti di Barbara d’Urso. Aida Nizar, che in passato si era mostrata molto vicina a Barbara d’Urso, da lei chiamata “Varvara”, ora sembrerebbe non avere altro che parole di critica su di lei.

L’ex gieffina ha condiviso un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. La Nizar ha attaccato Barbara per non aver mantenuto la promessa di darle più spazio in televisione in seguito alla sua partecipazione al reality.

“Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa” ha esordito furiosa la showgirl spagnola. “Le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga?

Non mantenendo la sua parola!!!” ha aggiunto senza freni. “Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro“ ha commentato ancora.

Aida ha condiviso una carrellata di ricordi, fotografie e video registrati proprio in occasione delle sue partecipazioni ai programmi di Barbara d’Urso, assicurando proprio a quest’ultima di non essersi dimenticata della sue promesse.

Aida Nizar su Barbara d’Urso : “Sono profondamente delusa”

Nel lungo messaggio affidato ai social, Aida Nizar ha raccolto tutto il risentimento provato nei confronti di Barbara d’Urso. “Ovviamente non parlo con rancore perchè tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventrarmi” ha specificato sicura.

“Ma sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri“ ha aggiunto duramente. “Poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo!!!” ha ribadito Aida.

La Nizar non ha voluto porre freni all’astio provato nei confronti della d’Urso e ha parlato apertamente ai suoi fan, criticando la conduttrice. “Dicono che la televisione sia così, ma vi assicuro che la televisione è reale– ha scritto- ci sono solo persone così bugiardine“.

“Vi garantisco che il karma esiste e che la verità è una sola: tutta l’Italia acclama il mio ritorno!! Grazie”ha concluso lapidaria.

“Tesoroooooooo Barbara volentieri ti sbatto in faccia la verità“ ha assicurato Aida a commento di un filmato condiviso su Instagram poco dopo il primo post. “Con Aida non si gioca!! È arrivato il momento di sbattere in faccia la verità“ ha aggiunto ancora poche ore fa, condividendo una video raccolta di tutte le notizie riguardanti lei e Barbara d’Urso pubblicate negli ultimi giorni dalle principali testate italiane di gossip.

Chissà se nei prossimi giorni la showgirl e la conduttrice si confronteranno faccia a faccia per porre fine alla questione o se Barbara continuerà a preferire la via del silenzio, come fatto in queste ore.