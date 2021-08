Oroscopo Cancro, domani 31 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Questo martedì non sembra proprio voler essere positivo per voi amici del Cancro, con una Luna in posizione decisamente pessima per voi, accompagnata dagli altrettanto negativi Mercurio e Venere. I tre pianeti sembrano poter indicare l’insorgere di un qualche tipo di problematica in giornata, oltre ad alcuni contrattempi lavorativi ed anche alcune spese non preventivate.

L’amore sembra essere il campo decisamente più colpito dagli influssi negativi, con una comunicazione carente sotto tutti i punti di vista.

Oroscopo Cancro, 31 agosto: amore

Occhio, quindi, specialmente all’amore in questa giornata di martedì, carissimi amici del Cancro, soprattutto voi impegnati stabilmente.

La comunicazione, a causa della dissonanza di Venere, sembra essere decisamente carente e non dovreste riuscire ad esprimere con libertà e cautela quello che provate. In generale, questa giornata dovrebbe solo lasciarvi una sensazione di malessere piuttosto accentuato.

Oroscopo Cancro, 31 agosto: lavoro

Similmente all’amore, anche la giornata lavorativa che vi attende sembra essere decisamente impegnativa, carissimi Cancro. Qualche notevole e fastidioso, oltre che faticoso, problema sembra attendervi e richiederà parecchi sforzi per trovare una soluzione. Oltre a questo, però, sembrano anche potersi configurare dei notevoli contrattempi, come dei ritardi, che vi metteranno in alcune brutte situazioni.

Oroscopo Cancro, 31 agosto: fortuna

La fortuna, infine, in questo faticoso e fastidioso contesto, non sembra esservi particolarmente vicina, amici nati sotto il Cancro. Non pensateci, non fatene un problema e concentratevi per evitare i colpi avversi degli astri.