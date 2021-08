Oroscopo di domani 31 agosto 2021. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di Domani

Oroscopo Ariete

Questo martedì, cari Ariete, sembra segnare l’inizio di un faticoso periodo per voi a causa di Mercurio negativo.

Oroscopo Toro

Oroscopo Gemelli

Voi nati sotto il segno dei Gemelli dovreste trovarvi al cospetto di una buona giornata in questo martedì!

Oroscopo Cancro

Oroscopo Leone

Un ottimo momento astrale sta per iniziare per voi amici del Leone, grazie soprattutto alla buonissima Luna positiva!

Oroscopo Vergine

Amici nati sotto al segno della Vergine, in questa giornata sembra essere necessario che diciate addio al sostegno amoroso di Venere. Qualche novità economica sembra attendervi, ma il lavoro procede piuttosto a rilento.

Oroscopo Bilancia

Oroscopo Scorpione

Voi amici dello Scorpione sembrate dover porre un po’ di attenzione a come vi muovete nel corso di questo martedì. Qualche problematica piuttosto marcata sembra attendervi, sia sul posto di lavoro che nella vostra vita amorosa.

Oroscopo Sagittario

Oroscopo Capricorno

Cari nati sotto al segno del Capricorno, questo martedì si aprirà con l’abbandono di Mercurio dai vostri piani astrali. Notevoli fastidi e contrattempi sembrano attendervi, principalmente nella sfera lavorativa ed economica.

Oroscopo Acquario

Oroscopo Pesci

