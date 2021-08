Oroscopo Pesci, domani 31 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

In questa giornata di martedì, cari Pesci, dovrete far fronte alla pessima posizione della Luna che sembra volervi decisamente mettere i bastoni tra le ruote. In generale, il suo influsso, dovrebbe farvi incappare in contrattempi, ritardi e generici fastidi, che vi riempiranno la mente di pensieri, rendendovi distratti e poco socievoli.

La posizione che, invece, assumerà Mercurio, diventando a tutti gli effetti positivo, dovrebbe permettervi di risolvere alcune questioni economiche e finanziari che ormai da tempo vi seguono.

Oroscopo Pesci, 31 agosto: amore

La giornata amorosa che vi attende martedì non sembra iniziare nel migliore dei modi per voi amici dei Pesci impegnati stabilmente.

Un’incomprensione di qualche tipo con la vostra dolce metà potrebbe, infatti, far sorgere un piccolo litigio. Ma non preoccupatevi, perché entra sera sembra che tutto possa risolversi, permettendovi di vivere almeno qualche ora di pura e semplice tranquillità ed unione con il partner!

Oroscopo Pesci, 31 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, le cose sembrano dover procedere in maniera decisamente impegnativa e fastidiosa, carissimi Pesci. Alcuni contrattempi che non dipendono da voi, infatti, sembrano potervi far incappare in dei fastidiosi ritardi, magari facendovi perdere un’occasione veramente d’oro e mettendovi, dunque, in una posizione piuttosto scomoda con i vostri superiori, che potrebbero decidere di penalizzarvi.

Oroscopo Pesci, 31 agosto: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere particolarmente forte nei vostri piani astrali, carissimi nati sotto al segno dei Pesci, ma potrebbe comunque garantire ad alcuni di voi qualcosa di piccolo. Non è chiaro cosa, ma forse vi farà evitare i problemi lavorativi.