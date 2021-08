Oroscopo Vergine, domani 31 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Nel corso di questo martedì, carissimi Vergine, sembrate poter perdere il sostegno di Venere nei vostri piani astrali, dove comunque continueranno ad essere presenti sia il Sole che Marte! Tuttavia, seppur Venere sia lontana qualche piccola influenza la manterrà sopra alla vostra testa, permettendovi di guadagnare qualcosa in più, grazie anche all’ottimo Mercurio!

Occhio solo alla Luna negativa, che riduce notevolmente la vostra efficienza e, dunque, le possibilità di ottenere gratificazioni lavorative.

Oroscopo Vergine, 31 agosto: amore

L’amore nel corso di questa ottima giornata di martedì sembra essere abbastanza tranquillo, seppur il transito lunare si ripercuoterà anche in questo campo.

Nulla di grave, perché tutto scorre liscio, ma senza che voi riusciate ad ottenere qual si voglia cambiamento o miglioria nella vostra vita di coppia. Anche voi single non sembrate poter ottenere qualcosa dalla giornata, quindi tenete duro ed evitate di impegnarvi per ora.

Oroscopo Vergine, 31 agosto: lavoro

Nella giornata lavorativa, invece, l’influsso della Luna sembra farsi sentire in maniera decisamente marcata, cari amici della Vergine. Non dovrebbe capitare nulla di negativo, non preoccupatevi, ma la vostra efficienza sembra essere ridotta all’osso e non vi permetterà di concludere serenamente le cose in cui decidete di impegnarvi.

Magari, dedicatevi solo alle cose più importanti ma meno faticose, tutto dovrebbe andare bene.

Oroscopo Vergine, 31 agosto: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere pressoché alcuna influenza tangibile nella vostra vita, carissimi amici nati sotto al segno della Vergine. È pur sempre vero, però, che la giornata sembra più positiva che negativa, quindi cercate di non farne un problema!