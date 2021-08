Oroscopo Sagittario, domani 31 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Questo martedì sembra essere abbastanza buono per voi amici del Sagittario, soprattutto grazie all’arrivo di Mercurio nei vostri piani astrali! Tuttavia, nel frattempo, la Luna sembra esservi opposta, causandovi un generalizzato, e fastidioso, malumore. Ma non disperate, perché già a partire da mercoledì le cose dovrebbero cambiare radicalmente, purché in questa giornata riusciate a tenere alto il vostro morale e l’ottimismo!

Marte è in agguato dietro l’angolo, occhio alle distrazioni e ai contrattempi, oltre che alle spese.

Oroscopo Sagittario, 31 agosto: amore

La giornata amorosa che vi attende sembra essere decisamente positiva, grazie a quell’ottimo Mercurio unito a Venere!

In particolare, voi single del Sagittario, sembrate poter decisamente ottenere quello che da tempo cercate ed inseguite, grazie anche alle rinnovate doti comunicative che vi interessano! Voi coppie, invece, potreste riuscire a risolvere un vecchio problema che da tempo vi segue e torna a galla ogni tanto!

Oroscopo Sagittario, 31 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, però, dovreste cercare di sforzarvi affinché le cose vadano per il meglio senza mettervi in brutte posizioni, cari amici del Sagittario. La giornata in sé, infatti, è tranquilla e positiva, ma senza grandi opportunità, mentre a renderla impegnativa potreste essere proprio voi se non riusciste a tenere a bada quella sensazione di malessere, magari ignorandola e sopprimendola.

Oroscopo Sagittario, 31 agosto: fortuna

Infine, la fortuna non sembra poter avere grandi regali in serbo per voi amici nati sotto al segno del Sagittario. Non pensateci troppo e tenete gli occhi aperti, perché potrebbe sempre decidere di rasserenarvi l’umore con qualcosa di bello!