Oroscopo Capricorno, domani 31 agosto: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Questo martedì, per voi amici del Capricorno, si aprirà con un brutto cambiamento, ovvero Mercurio che si sposterà in angolo negativo, contrapponendosi al vostro Sole. La sua nuova posizione dovrebbe causarvi una brutta serie di fastidi e contrattempi, sicuramente a livello lavorativo ed economico, ma probabilmente anche sotto il punto di vista relazionale e sentimentale.

Cercate solo di valutare bene cosa fate, senza fare passi troppo lunghi e senza farvi carico di troppe cose faticose dietro alle quali potreste perdervi.

Oroscopo Capricorno, 31 agosto: amore

La giornata amorosa che vi attende martedì sembra essere segnata da una qualche serie di bruti fastidi, carissimi amici del Capricorno.

In particolare, voi impegnati stabilmente sembrate poter incappare in un qualche tipo di incomprensione con la vostra dolce metà, che darà vita ad un brutto litigio che potrebbe facilmente degenerare. Cercate sempre di mantenere la calma, affrontando i problemi con il dialogo.

Oroscopo Capricorno, 31 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, dovreste cercare di far fronte alle fastidiose influenze di Mercurio che accentua la possibilità che voi incappiate in fastidi e contrattempi, come alcuni ritardi in degli appuntamenti molto importanti. Nel caso vi fosse possibile, magari, cercate di rimanere lontani dagli impegni più faticosi ed importanti, rimandandoli o delegandoli a qualcun altro.

Meglio lasciar perdere che fare danni!

Oroscopo Capricorno, 31 agosto: fortuna

Infine, per quanto riguarda la fortuna nessun particolare influsso dovrebbe gratificare la vostra giornata di martedì, carissimi amici del Capricorno. La buona notizia, però, è che non dovreste neppure accorgervene!