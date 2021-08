Clizia Incorvaia rivela perchè lei e Paolo Ciavarro non si sono ancora sposati: la verità sulle nozze mancate

Gossip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno presto genitori, ma resta in sospeso una proposta di nozze di cui si parla da tempo. L'influencer ha spiegato perchè non si sono ancora sposati.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno da poco annunciato di essere in dolce attesa e i fan hanno reagito con grande entusiasmo alla notizia diffusa dapprima in esclusiva su Gente e poi direttamente sui profili Instagram della coppia. Come in molti ricorderanno, in passato il presentatore aveva regalato alla sua fidanzata un anello che lasciava pensare alle imminenti nozze. Per ora però nessun matrimonio è ancora stato celebrato. Recentemente Clizia ha spiegato perché lei e Paolo non hanno ancora compiuto il grande passo.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: la verità sulle nozze

Lo scorso dicembre, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano stati ospiti del salotto di Verissimo.

La coppia aveva raccontato a Silvia Toffanin di avere intenzioni serie e il figlio di Eleonora Giorgi aveva addirittura ammesso di aver già regalato un anello alla sua fidanzata. “È un regalo di compleanno, simbolico, ed è una promessa d’amore” aveva spiegato sicura Clizia, non sbilanciandosi sull’argomento nozze, ma alludendovi comunque. “Le cose arrivano al momento giusto“ aveva infatti dichiarato l’influencer.

Ora che lei e Paolo hanno rivelato che presto diventeranno genitori, molti fan si chiedono se non si ancora arrivato quel famoso “momento giusto”.

Una frecciatina social da parte di un’ex concorrente del Gf Vip sembrerebbe aver alimentato ancor di più le voci sulle presunte nozze. Appena appreso della gravidanza infatti, Fernanda Lessa ha commentato la notizia chiedendo pubblicamente a Clizia se sarebbe stata invitata al suo matrimonio con Paolo.

Onde evitare indiscrezioni e gossip fasulli, la Incorvaia è intervenuta immediatamente per rispondere alla Lessa. “Certo, scherzi?” ha esordito ironica l’influencer. “Prima attendo però la proposta del piccolo lord“ ha aggiunto riferendosi a Ciavarro.

Pare quindi che lei non stia attendendo altro che il primo passo da parte del suo fidanzato, ma per ora non sembrerebbe esservi nessuna fretta.

Clizia Incorvaia, gioie e dolori dei primi mesi di gravidanza: l’aiuto di Paolo Ciavarro

Parlando della gravidanza tenuta per tempo nascosta Clizia ha ammesso di aver vissuto un periodo tutt’altro che semplice. “Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò” ha annunciato. “Ora sto bene, ma all’inizio è stata dura– ha poi aggiunto- ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini“.

Il suo fidanzato non l’avrebbe persa di vista nemmeno un secondo, rimanendo a fianco a lei anche nei momenti di maggiore sofferenza. “Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me– ha spiegato la Incorvaia- ora sto meglio, ho ripreso energia”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la verità sulla scelta di diventare genitori

Clizia e Paolo stanno insieme da circa un anno e mezzo. Dal momento del loro incontro nella casa del Gf Vip, i due innamorati non si sono più lasciati. “L’8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori“ ha ricordato emozionata lei.

“Desideravamo da tempo un figlio” ha poi rivelato, aprendosi sui desideri condivisi con il suo fidanzato. “A dire il vero– ha ammesso- è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme”.