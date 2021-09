Al Bano dalla Notte della Taranta al Festival di Sanremo? Il cantante chiarisce se avrà un ruolo

News

Il prossimo 4 settembre Al Bano debutterà come conduttore a La notte della Taranta, che sarà trasmessa su Rai a partire delle 23.35. Per questo motivo in molti si sono chiesti se questo potrà essere considerato un primo passo verso il Festival di Sanremo; ma il cantante ha voluto immediatamente fare chiarezza.

Al Bano al Festival di Sanremo: il cantante chiarisce

Al Bano è pronto, sabato sera sarà sul palco della Notte della Taranta come conduttore. Una prima esperienza per il cantante da questo punto di vista, che con molta probabilità sarà l’unica in quanto ha già messo in chiaro che non intende replicare, soprattutto sul palco dell’Ariston.

Al Bano si è lasciato andare a confidenze propri su questo tema in una recente intervista rilasciata a Di Più Tv. Il cantante ha spiegato che non ha assolutamente intenzione partecipare alla conduzione del Festival di Sanremo, le sue parole: “Lo escludo. Il Festival di Sanremo è una macchina troppo complicata e impegnativa, preferisco partecipare come cantante, la carica che ti da la gara è il massimo”.

Sempre su Sanremo, Al Bano ha raccontato che nel 2015 avrebbe dovuto partecipare alla Kermesse con il brano che ha portato Il Volo alla vittoria: “La canzone Grande amore” ha detto il cantante “Nel 2015 avevano proposto a me di portarla a Sanremo, io ho detto no, non perché non mi piacesse ma perché non volevo ripetermi.

Veder vincere Il Volo con quel brano mi ha reso comunque felicissimo“.

Dove vedremo Al Bano in tv prossimamente

Oltre alla Notte della Taranta, che Al Bano ha promesso sarà uno spettacolo mai visto, il Leone di Cellino sarà uno dei protagonisti dell’autunno televisivo in Rai. Sì, ha lasciato The Voice, ma sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Prossimo appuntamento, sabato 4 settembre dove, come lo stesso Al Bano ha detto: “Condurrò e canterò una delle mie canzoni preferite che verrà ‘contaminata’ dalla musica della Taranta“.