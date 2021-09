Seat Music Awards 2021, l’appuntamento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dedicato a Raffaella Carrà

Programmi TV

Torna su Rai1 l'evento musicale dell'anno condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Occiasione per i tanti appassionati di musica di piter gustare di tutti i successi musicali dell'anno.

Rai1 sta per diventare la casa della musica con un doppio appuntamento imperdibile che premierà il meglio della musica italiana di questo 2021. I preziosi riconoscimenti del Seat Music Award 2021 saranno consegnati nelle due serate di giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre in due eventi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sarà l’occasione per i tanti appassionati di musica di rivedere sugli schermi i loro beniamini, pronti ad infiammare il pubblico da casa e quello presente all’Arena di Verona. Tutti i cantanti che si esibiranno nei due appuntamenti e quello che c’è da sapere.

Seat Music Awards 2021: Carlo Conti e Vanessa Incontrada saranno nuovamente i padroni di casa

Saranno due giorni di grande musica quelli che faranno compagnia ai telespettatori di Rai1 nelle serate di giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre.

Eccezionalmente in diretta dall’Arena di Verona andranno in scena i Seat Music Awards edizione 2021 con il gradito ritorno alla conduzione dell’apprezzata coppia di conduttori composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

I due tornano sul palco dell’evento che premia il meglio della musica italiana ad un anno dall’ultima edizione che fu giustamente dedicata ai lavoratori del settore.

Il ritorno della trasmissione sarà l’occasione per il pubblico amante della musica di rivedere all’opera i propri artisti preferiti che porteranno sul palco i loro successi di quest’anno, per un evento che si preannuncia essere uno dei più importanti della televisione.

Una serata dedicata a Raffaella Carrà e non solo

Non è possibile non pensare in queste serate anche ad alcuni grandi personaggi. Durante le serate, infatti, ci saranno anche momenti dedicati a Stefano D’Orazio dei Pooh, morto lo scorso novembre, e a Gino Strada, morto ad agosto.

Ma non solo: “Quest’anno sarà doveroso dedicare le due serate a Raffaella Carrà“, ha aggiunto Carlo Conti durante la presentazione dell’evento.

Seat Music Awards 2021: gli artisti che si esibiranno giovedì 9 e venerdì 10 settembre

Di seguito vi proponiamo l’elenco completo degli artisti che si esibiranno nelle due serate dell’evento partendo ovviamente da quelli che saliranno sul palco giovedì 9 settembre e ricordando che oltre agli attesi artisti saliranno sul palco anche grandi personaggi della nostra Tv come Alessandro Cattelan, Antonella Clerici e Maria De Filippi.

Ecco la lista degli artisti:

ALESSANDRA AMOROSO,

CLAUDIO BAGLIONI,

SANGIOVANNI,

AKA 7EVEN,

ZUCCHERO,

LIGABUE,

IL VOLO,

ACHILLE LAURO,

MADAME,

MAHMOOD & ELISA,

FIORELLA MANNOIA,

MARRACASH,

MARCO MASINI,

MECNA,

MARCO MENGONI,

ORIETTA BERTI,

GIGI D’ALESSIO,

FRANCESCA MICHIELIN,

MASSIMO PERICOLO,

PSICOLOGI,

PURPLE DISCO MACHINE,

RANDOM,

SAMUEL.

La lista, presentata da Tv sorrisi e canzoni, prevede anche la presenza di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, ma in contemporanea arriva anche la notizia della morte di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia a cui lui ha dedicato un messaggio sui social.

La lista completa degli artisti sul palco del Seat Music Awards 2021 per la serata di venerdì 10 settembre: