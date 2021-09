Manila Nazzaro: le storie d’amore e la carriera dell’ex Miss Italia pronta ad entrare nella casa del GF Vip 6

Chi è

Alfonso Signorini per la nuova edizione del GF Vip ha scelto di comporre un cast ampio e variegato che metterà i telespettatori di fronte a tanti volti noti della televisione. Uno di questi sarà Manila Nazzaro, conosciuta ex Miss Italia, che lo scorso anno partecipò a Temptation Island con il compagno, ex calciatore, Lorenzo Amoruso. Un’altra avventura, quindi, sperando di conquistare il supporto del pubblico come è stato in precedenza.

La carriera di Manila Nazzaro: dalla vittoria di Miss Italia agli impegni in tv e radio

Manila Nazzaro è nata il 10 ottobre del 1977 a Foggia.

Dopo aver conseguito il diploma, si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia senza però concludere gli studi per inseguire la sua passione per la moda ed il sogno di diventare modella. Si fa notare dal grande pubblico per la partecipazione con vittoria al concorso di bellezza di Miss Italia del 1999 che la incorona come donna più bella della nazione e la inizia ad una carriera nel mondo dello spettacolo.

Manila successivamente ha affiancato alla carriera da modella gli studi di teatro che l’hanno portata a debuttare in diverse pièce teatrali prima dell’approdo su Canale 5 nel 2009 con il conosciuto programma del Bagaglino.

La sua carriera televisiva è continuata in Rai nel cast della trasmissione Mezzogiorno in famiglia per tre anni dal 2014 al 2017 prima come inviata e poi come co-conduttrice.

Parallelamente presta la sua voce a svariate trasmissioni radiofoniche nelle quali entra a far parte dal 2017 quando entra nei programmi Pane, amore e Zeta Weekend su RadioZeta, dove lavora il sabato e la domenica. In settimana si occupa della trasmissione Zeta a pois e del #SocialCorner di RTL 102.5.

Le storie d’amore di Manila Nazzaro ed il racconto della malattia

Manila Nazzaro è stata sposata per 12 anni con l’ex calciatore della Reggina Calcio Francesco Cozza. Il matrimonio conclusosi nel 2017 ha donato alla coppia due figli dal nome Francesco Pio, nato nel 2006 e Nicolas, classe 2011. Manila ha successivamente raccontato la fine del suo matrimonio lasciando trapelare che Cozza potesse averla tradita facendole mancare la giusta fiducia che un rapporto richiede.

Per l’ex Miss Italia quelli della separazione non sono stati anni semplici, come lei stessa ha raccontato a Silvia Toffanin, a causa di due delicate malattie che che ha dovuto affrontare e che l’hanno gettata nello sconforto più totale.

Dopo questo periodo complicato però la bella Manila ha ritrovato il sorriso grazie alla relazione con Lorenzo Amoruso.

I due hanno partecipato insieme all’edizione Vip del 2020 di Temptation Island, dove hanno messo alla prova il loro amore per i dubbi che i due nutrivano in merito alla distanza che separava la loro relazione. Lo scorso 27 maggio, poi, la Nazzaro ha firmato le carte del divorzio e al settimanale Gente ha raccontato: “Firmare mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra.

Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Il dolore per l’aborto

Il 1 gennaio Manila Nazzaro rivela su Instagram una notizia molto dolorosa: diverse settimane prima l’ex Miss Italia aveva perso il bambino che stava aspettando. Un dolore profondo che ha poi raccontato a Verissimo nei mesi successivi: “Purtroppo è successo che il 17 novembre sono andata a fare un controllo e il cuoricino non batteva. Si è ipotizzato che la gravidanza non fosse avvenuta in quel periodo, ma un po’ dopo e che quindi c’era bisogno di tempo.

Ma Lorenzo ha subito capito che non c’era più nulla da fare. Lui subito ha voluto affrontare questa delusione ed è stata molto grande. Io invece no, all’inizio non volevo accettare questa cosa perché è come se me lo sentissi ancora dentro“.

La coppia si mostra sui social più unita che mai e nei giorni scorsi si è preparata a una nuova separazione, dovuta all’entrata della showgirl nella casa del Gf vip. Alfonso Signorini e la porta Rossa la aspettano nella Casa di Cinecittà e Lorenzo dovrà attendere che sia il pubblico a decidere i tempi della sua uscita.