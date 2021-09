Oroscopo Acquario 15 settembre e tutti i segni: amore lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 15 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La giornata lavorativa di mercoledì, cari amici dei Pesci, sembra poter scorrere veramente bene grazie a quell’ottimo Mercurio! Occhio solo a Venere negativa, che vi rende stanchi e nervosi e rovinando un po’ la vostra giornata, specialmente nel caso in cui dobbiate viaggiare o muovervi per lavoro o piacere.

Venere è negativa, spingendovi a parlare di un qualche fastidio che provate nei confronti della vostra dolce metà, con la quale sarà importante cercare di non litigare, perseguendo sempre il dialogo.

Leggi l’oroscopo del 15 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Acquario, 15 settembre: amore

In amore, insomma, se foste impegnati stabilmente e sorgesse quella questione con la vostra dolce metà, cercate di fermarvi un attimo e parlarne, con calma e tranquillità.

Così facendo la soluzione arriverà in maniera piuttosto rapida, facendovi poi vivere delle serene ore di unione! Amici single dell’Acquario, lasciate perdere i tentativi di conquista in questa giornata, potreste altrimenti perdere quel poco di fiducia che vi rimane.

Oroscopo Acquario, 15 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, cari Acquario, sarà importante che agiate velocemente, di mattina, prima che la Luna vi crei quei fastidi che sembra promettere nel pomeriggio.

Nulla di grave, non preoccupatevi, perché evitare qualsiasi problema sarà piuttosto semplice, ma potrebbero forse rovinarvi un po’ l’umore generale. Magari nel pomeriggio dedicatevi solamente ai compiti e alle mansioni più semplici.

Oroscopo Acquario, 15 settembre: fortuna

La fortuna, infine, non sarà particolarmente al vostro fianco, ma neppure attenta ai vostri bisogni, cari nati sotto il segno dell’Acquario. Nulla su cui dobbiate stare a riflettere neppure un minuto, ma evitate investimenti e spese generiche.