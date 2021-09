Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 16 settembre: dopo Riccardo Guarnieri, è di nuovo amore per Ida Platano?

Uomini e Donne

Gemma Galgani, nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, è stata subito protagonista. La Dama torinese ha aggiornato il pubblico sulle sue vicende, dopo la pausa estiva. La notizia più sensazionale che la riguarda è un nuovo ritocchino estetico che la protagonista del trono over si è concessa. Gemma Galgani ha, infatti, ammesso di essersi rifatta il seno e ritoccata le labbra.

Anche Ida Platano è stata subito chiamata a centro studio nella nuova stagione di Uomini e Donne, visto che, già nella prima puntata, un corteggiatore è sceso con lo scopo di conoscerla. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 16 settembre, riportate dal Vicolo delle News, ci saranno altre novità sul piano amoroso per Ida Platano.

Anticipazioni di Uomini e Donne: nuovo corteggiatore per Ida Platano

Una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate, che è di nuovo presente nel parterre della stagione 2021/2022, è di certo Ida Platano. La Dama, che ha fatto appassionare il pubblico per le travagliate vicende d’amore con il bel Riccardo Guarnieri, è tornata a mettersi in gioco nel programma televisivo.

Ida Platano si era presa un periodo di pausa dal dating show, tornando a sedersi nel parterre solo alla fine della scorsa edizione. Adesso, la bella Dama ha accettato il corteggiamento del Cavaliere Graziano ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 settembre, altre novità arriveranno per la protagonista del dating show.

Un altro uomo, Marcello, dovrebbe scendere a corteggiare Ida Platano nella puntata del 16 settembre, farà breccia nel suo cuore?

Anticipazioni di Uomini e Donne: partenza in salita per Joele Milan

I protagonisti del trono classico di Uomini e Donne della stagione 2021/2022 sono ben quattro.

Per gli uomini siedono sul trono un veneto Joele Milan e un romano Matteo Fioravanti. Il trono femminile è, invece, rappresentato da Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 16 settembre andranno in onda le prime esterne dei tronisti, tranne quelle di Joele Milan. Il ragazzo, infatti, non è riuscito a essere sé stesso davanti alle telecamere e i suoi incontri non potranno essere trasmessi.