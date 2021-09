TV e Spettacolo

Francesco Gabbani è stato ospite della prima puntata di Domenica In per cantare la sua nuova La rete, ma l'esibizione è finita in polemica sui social. A molti spettatori non è affatto piaciuto che abbia cantato in playback

Non un’ospitata particolarmente riuscita quella di Francesco Gabbani alla ripartenza di Domenica In. Il vincitore di Sanremo 2017 si è esibito per Mara Venier e il suo pubblico, ma un dettaglio ha scatenato la rete contro di lui: tanti i commenti a suo favore, ma moltissimi anche quelli che non gli stanno perdonando la “caduta di stile”.

Gabbani in playback a Domenica In: il web insorge

Tutto è accaduto nel primo appuntamento stagionale con Domenica In: Mara Venier alla fine non se l’è sentita di lasciare ed è tornata al timone del suo programma, aprendo le danze con interviste a Loretta Goggi, la moglie di Gianni Nazzaro e altri importanti ospiti.

Tra loro anche Francesco Gabbani, che ha fatto una vera toccata e fuga a Domenica In. Giusto il tempo di arrivare e cantare la sua nuova canzone, La rete, per promuovere l’uscita del suo album e il tour in giro per l’Italia.

Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito agli spettatori: Francesco Gabbani ha cantato in playback. Non una novità per gli studi della Rai – nella storia la performance di protesta di Freddie Mercury nel 1984 – ma nonostante questo il cantante due volte vincitore di Sanremo (sezione Giovani e l’anno dopo il concorso principale) è stato molto criticato.

Francesco Gabbani a Domenica In: “Peccato per il playback“

A storcere il naso sono in molti. Da Twitter si legge: “Gabbani l’hanno fatto andare due minuti per farlo cantare in playback? Me la potevo ascoltare su Youtube” e anche “Qualcuno dica a Gabbani che si vede che è in playback“. Tra gli utenti sono in molti a prendere le sue difese: “Molto bella e significata la nuova canzone di Gabbani. Peccato per il playback” sottolinea un fan.

C’è anche chi se la prende invece con la padrona di casa Mara Venier: “Che velocità con Gabba, oggi. Zia Mara non si fa così“; a pesare in questo caso è il poco tempo dato a Gabbani e la velocità con cui è arrivato e se ne è andato dalla puntata di Domenica In.

Gabbani può consolarsi, perchè oltre a chi critica la scelta del playback – “Questo maledetto” – c’è anche chi passa oltre e esalta il cantante: “Si conferma un genio“, “Che meraviglia La rete” e “Quant’è vera la canzone La Rete di Francesco Gabbani” sono i commenti con i quali può consolarsi.