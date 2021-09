Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 21 settembre: Ida Platano di nuovo molto presa da un Cavaliere

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 21 settembre Ida Platano dichiarerà la sua preferenza per Marcello

Le vicende amorose dei protagonisti di Uomini e Donne cominciano a intrecciarsi. I quattro nuovi tronisti, Matteo Fioravanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti, hanno vissuto le prime esterne e si sono delineate le prime preferenze. Ma il trono giovane ha regalato anche le prime litigate, con le corteggiatrici di Matteo Fioravanti che hanno cominciato ad accusare Maria, la ragazza di Napoli scelta per l’esterna dal tronista.

Le dinamiche e le liti accese non mancano neanche nel trono over. Protagonista indiscussa di molte discussioni è Gemma Galgani che battibecca sia con Tina Cipollari, che con Isabella Ricci.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dal Vicolo delle News, anche nella puntata del 21 settembre la Dama torinese sarà protagonista. Oltre a lei si parlerà di Ida Platano.

Anticipazioni di Uomini e Donne del 21 settembre: Ida Platano ha scelto tra Graziano e Marcello

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 21 settembre, Gemma Galgani e Tina Cipollari saranno protagoniste di un nuovo battibecco acceso.

Al centro della polemica i ritocchini estetici della Dama e sue disavventure amorose, che non si arrestano neanche nella nuova edizione 2021/2022 del dating show.

Periodo positivo, invece, per Ida Platano che è contesa tra due Cavalieri. Da un lato Graziano, sceso direttamente per lei, dall’altro Marcello. Nella puntata del 21 settembre, Ida Platano confesserà di sentire del trasporto per Marcello, con cui sembra che la Dama voglia costruire qualcosa di più.

Anticipazioni di Uomini e Donne del 21 settembre: la preferenza di Andre Nicole Conte

Oltre al trono over, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 21 settembre, si parlerà anche dei protagonisti del trono classico.

Dopo qualche perplessità, espressa nelle scorse puntate dai corteggiatori della tronista Andrea Nicole Conte, il 21 settembre andrà in onda la sua esterna con Ciprian.

Sembra che la conoscenza tra i due sia partita bene.