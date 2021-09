Oroscopo Scorpione domani 27 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 27 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

La giornata che vi attende lunedì, amici dello Scorpione, sembra essere leggermente fastidiosa a causa della posizione della Luna, dissonante. Nulla di grave vi attende, non preoccupatevi, ma quasi sicuramente una spesa vi si parerà davanti in giornata. Il Sole e Mercurio, sempre negativi, sembrano rendervi impossibile sentirvi felici e stabili, rendendo anche le vostre idee poco buone e i progetti difficili da far progredire.

Ottimi, però, l’amore e i sentimenti, gratificati e resi tranquilli e sereni dalla presenza di Venere e Marte positivi e forti!

Oroscopo Scorpione, 27 settembre: amore

I bei sentimenti che serbate nel cuore, insomma, saranno una delle cose più importanti e gratificanti in questa giornata di lunedì, cari Scorpione!

Voi che da tempo siete impegnati potreste trovare nella vostra dolce metà un’ancora di salvezza, un faro in mezzo a questa nuvolosa e scura giornata. Voi single, invece, in serata potreste trovare un po’ di serenità dal contatto con gli sconosciuti, chissà che qualcosa potreste ottenerlo, dipende da voi!

Oroscopo Scorpione, 27 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, dovreste stare un po’ più attenti a ciò che fate perché il vostro procedere non sembra essere affatto tranquillo. Non aspettatevi chissà quale scomoda situazione, sia chiaro, ma quasi sicuramente qualcosa di brutto capiterà. Forse ritardi nelle consegne o negli appuntamenti, un ottimo accordo che salta o delle idee decisamente poco gratificanti. Cercate di concentrarvi sulle cose importanti e fondamentali, al resto penserete poi!

Oroscopo Scorpione, 27 settembre: fortuna

Una piccola buona dose di fortuna sembra poter allietare leggermente la vostra impegnativa giornata di lunedì, amici nati sotto lo Scorpione!

Sembrerebbe che possa garantirvi una piccola opportunità di guadagno, purché ovviamente siate voi ad andarle incontro!