Gianmaria Antinolfi: chi è, cosa fa e tutte le ex famose dell’imprenditore napoletano del GF Vip

Chi è

Entrato nella casa più spiata d’Italia dal giorno uno del reality show, ha iniziato fin da subito a far parlare di sé grazie alla sua fama legata a donne dello spettacolo decisamente famose. Numerosi infatti sono i flirt attribuiti a Gianmaria Antinolfi, il chiacchierato imprenditore napoletano che vanta una fugace relazione con Belen Rodriguez e Dayane Mello. Anche se la storia che sta facendo più discutere in questi giorni è quella con la sua coinquilina Soleil Sorge.

Cosa fa nella vita Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi è un imprenditore di Napoli nato il 30 giugno del 1985.

Della sua gioventù si sa poco se non il fatto che l’abbia trascorsa sempre nella città partenopea dove in seguito ha conseguito una Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi Federico II.

Figlio di una nota imprenditrice di nome Esmeralda Vetromile, che lavora nell’ambito di organizzazione di eventi, ricalca in un certo senso le orme della madre quando inizia ad occuparsi come imprenditore del settore della moda. Di lui infatti sappiamo che ricopre la carica di Direttore vendite di alcune società di moda.

La vita privata dell’imprenditore: i numerosi flirt con le donne dello spettacolo

La notorietà di Gianmaria Antinolfi è principalmente dovuta a numerosi flirt che messo in fila uno dopo l’altro con alcune delle donne più note del nostro mondo dello spettacolo, che di fatto gli hanno aperto le porte della casa del GF Vip 6. Nel luglio 2020 è infatti finito su tutte le copertine per un breve flirt con la showgirl Belen Rodriguez, con delle foto dei due su di una barca a Capri si scambiano delle tenere attenzioni.

Il flirt con la conduttrice argentina però ha assunto i contorni della soap quando è intervenuta nella discussione la ex gieffina Dayane Mello, che ha dichiarato a più riprese che poco prima che l’imprenditore si lanciasse in quella frequentazione stava vedendo la brasiliana.

La modella si è quindi dimostrata molto delusa dal suo atteggiamento, etichettandolo solo come un personaggio in cerca di fama.

Successivamente l’imprenditore ha frequentato quello che in ora risulta essere una sua coinquilina nella casa nel reality. Tra le mura del GF Vip si sta infatti discutendo da tempo del suo fugace flirt con Soleil Sorge che di certo non gliele sta mandando a dire rincarando la dose nei confronti del suo personaggio, ormai etichettato come uno sciupafemmine a convenienza.

Momenti difficili al Gf per Gianmaria Antinolfi

Proprio il flirt con Soleil Sorge, sua coinquilina nella Casa, ha messo in crisi Antinolfi soprattutto quando la loro relazione è diventata oggetto di discussione. Dopo la puntata di lunedì sera scorso, Antinolfi è arrivato a minacciare la querela nei confronti della sua ex, dopo che lei lo ha accusato di stalking. Prima della diretta dalla Casa, Gianmaria aveva detto di voler lasciare il gioco. “Ragazzi me ne vado proprio, domani mattina vedrete che me ne andrò.

Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil”, aveva detto per poi rimanere comunque in gara. Chissà cosa succederà.

Greta Giulia Mastroianni e Gianmaria Antinolfi

Greta Giulia Mastroianni è la fidanzata attuale del “vippone”. Di lei non si sa molto, se non che dovrebbe frequentarsi con l’imprenditore da circa 2 mesi. Antinolfi avrebbe di recente parlato, spiega Fanpage, dei sentimenti provati a Raffaella Fico e Carmen Russo. Gianmaria avrebbe spiegato di tenere molto a lei, ma ha aggiunto di non sentirsi ancora pronto a prometterle nulla.