Le Iene tornano su Italia1 martedì 5 ottobre: la conduttrice della prima puntata e cosa vedremo

Prende il via la nuova edizione de Le Iene su Italia1. C'è fermento in casa Mediaset per la prima puntata del 5 ottobre che vedrà protagonsita la prima delle 10 conduttrici scelte per queste stagione.

Il prossimo 5 ottobre prende il via la 25esima edizione del programma ideato da Davide Parenti, appuntamento che segna il ritorno delle inchieste minuziose e dei servizi pungenti ormai caratteristici. Nicola Savino e le irriverenti voci della Gialappa’s Band sono pronti a dividere la conduzione della trasmissione con le dieci conduttrici scelte dalla produzione sin a cominciare dalla prima puntata che va in onda questo martedì 5 ottobre a partire dalle ore 21:30 circa. Ecco chi condurrà la prima puntata de Le Iene e cosa vedremo.

La nuova edizione de Le Iene

Sembra ormai tutto pronto per il ritorno in televisione del programma più irriverente di casa Mediaset.

La trasmissione de Le Iene riprenderà in maniera ufficiale a partire da martedì 5 ottobre 2021 nella sua storica collocazione in prima serata.

Gli appassionati del programma ritroveranno presto Nicola Savino e le voci fuori campo della Gialappa’s Band a fare come sempre da padroni di casa in compagnia di un cast di conduttrici del tutto invidiabile. I grandi servizi della trasmissione saranno infatti lanciate da “il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione“, come anticipatovi tempo fa nella decisione della produzione di affidare la conduzione a ben 10 conduttrici differenti.

Chi conduce la prima puntata de Le Iene: arriva Elodie

Nel corso delle puntate in programma ad affiancare Nicola Savino in studio ci sarà un cast di 10 conduttrici proveniente da diversi ambiti dello spettacolo e dello sport italiano, con la scelta degli autori che è ricaduta su dieci protagoniste tute al femminile dotate di carattere e personalità.

Il primo appuntamento che va in onda martedì 5 ottobre 2021 vedrà protagonista in studio la prima delle dieci conduttrici scelte dalla produzione.

La scelta per la prima puntata è ricaduta sulla cantante Elodie, ormai un volto noto anche al pubblico televisivo e non solo a quello amante della musica.

Fresca dell’esperienza in Rai al fianco di Alessandro Cattelan e dell’adrenalinico reality show di Amazon Prime Video dal titolo Celebrity Hunted 2, la romana si rituffa nuovamente in una esperienza televisiva che questa volta la vedrà protagonista della conduzione di un programma come già accadutogli quando in una serata del Festival di Sanremo si è dilettata con il lancio degli artisti in gara.

Questa volta la cantante se la dovrà vedere con il lancio dei servizi irriverenti della trasmissione e di tutte quelle inchieste scottanti che fanno da cavallo di battaglia al programma di Italia1.