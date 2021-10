Oroscopo Paolo Fox domani 6 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Ariete

L’opposizione della Luna in questo mercoledì, cari Ariete, sembra indicare che troverete la strada disseminata di piccoli e grandi ostacoli, occhio.

I rapporti non godono di un gran cielo, soprattutto quelli amicali con le persone del vostro stesso segno. Nessun ostacolo, però, può abbattervi o scoraggiarvi, andate avanti che nessun grande blocco dovrebbe fermarvi, gli obbiettivi sono lì!

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Leone

Amici nati sotto il Leone, è inutile opporsi ai cambiamenti, quindi cercare di scendere a patti con questa idea perché nel corso di questo periodo ve ne attendono parecchi. Non abbiate paura di cambiare, è parte della vita ed è da questo che si tira fuori il meglio di se stessi! Le coppie interessate nell’ultimo periodo da battibecchi, dovranno attendere fino a giovedì per trovare delle soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Sagittario

Questa giornata di mercoledì, carissimi Sagittario, sembra essere in qualche modo una sorta di passaggio verso le importanti influenze di Venere che dovrebbero arrivare entro la fine della settimana! Nulla di grande, ma neppure di negativo sembra attendervi per ora, in una generale stasi di ogni vostra sfera. Occhio solo ai ritardi e alle distrazioni, quest’ultime anche nel rapporto amoroso.