Oroscopo Paolo Fox domani 6 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Cancro

La pazienza è la virtù dei forti, carissimi Cancro, e ora come ora gli astri vi chiedono proprio di essere pazienti.

La seconda metà di questo mese cambierà le carte in tavola per voi, ma per ora è necessario non rovinare nessuna di quelle cose che avete ottenuto finora. Occhio, soprattutto, a non sembrare eccessivamente possessivi o opprimenti con il partner, non è affatto una cosa bella da fare.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Scorpione

Occhio al vostro lato rancoroso, amici dello Scorpione, perché rischia di rovinare parecchio il vostro procedere in giornata. Soprattutto le varie relazioni che costellano il vostro cuore sembrano esserne soggette, con il concreto rischio di rovinarle. Anche i rapporti lavorativi, con colleghi e superiori, ma anche con i clienti, potrebbero risentirne parecchio, con delle ulteriori pessime conseguenze.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Pesci

State attenti a questa giornata di mercoledì cari nati sotto i Pesci, soprattutto nel caso siate stabilmente impegnati e l’ultimo periodo sia stato soggetto a qualche tensione con la vostra dolce metà. Quella tensione, infatti, ora diventerà ancora più opprimente, e il rischio di trovarvi con le mani in mano presto, è piuttosto alto. Sul lavoro non dimenticatevi la via della diplomazia.