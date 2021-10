Oroscopo Paolo Fox domani 6 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Toro

Amici del Toro, è arrivato il momento per voi di cercare di recuperare un po’ di quella carente passionalità.

Tutti gli ostacoli e i problemi ora devono essere superati e se questo non fosse possibile, allora scendete a patti con la difficile decisione che dovete prendere. Occhio al nervosismo, particolarmente pressante e che potrebbe mettervi in pessime situazioni scomode.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Vergine

Cari nati sotto la Vergine, questo mese che sta iniziando a configurarsi solo ora sembra volervi spingere a risolvere alcune questioni economiche e lavorative. Magari quella soluzione sarà lasciarsi indietro un lavoro non proprio stimolante, meglio così! La stanchezza è parecchia, ma occhio a non farla sfociare nel nervosismo, soprattutto nel rapporto con la vostra dolce metà o con la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Capricorno

Occhio a quell’opprimente stanchezza che grava sulle vostre spalle in questo mercoledì, carissimi Capricorno. L’ambiente esterno è, a sua volta, opprimente, presentandovi delle situazioni che vi faranno desistere dall’andare avanti. Nulla di grave, magari fermatevi e limitate proprio al minimo ciò che farete. L’amore è buono, ma presto i sentimenti saranno ulteriormente accentuati, soprattutto per voi single!