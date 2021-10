Oroscopo Paolo Fox domani 8 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Ariete

Un fantastico fine settimana sembra attendere voi amici dell’Ariete all’orizzonte, e già a partire da questo venerdì dovreste sentire degli effetti positivi!

Cercate di dedicare le vostre attenzioni e gli sforzi soprattutto all’amore che sente la necessità di recuperare un po’ di terreno dopo le difficoltà! Lasciate stare il lavoro, o almeno non portatelo a casa che tanto non serve a nulla ora come ora.

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Leone

Carissimi Leone, in questa giornata di venerdì è importante che voi parliate solamente quando interpellati, cercando soprattutto di non dire cose sconvenienti o di non dare vita a litigi e battibecchi. Alcuni piani che avete in mente potrebbero non andare a genio al vostro partner, forse meglio sentire anche la sua opinione, senza fare sempre quello che volete voi, imponendovi e infastidendo gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Sagittario

Il vostro fine settimana, cari nati sotto il segno del Sagittario, sembra essere veramente ottimo, con dei fantastici transiti soprattutto nella giornata di domenica! Per ora comunque, in questo venerdì, le cose stanno iniziando già a godere di un clima nuovo e rigenerante! L’amore, però, richiede soluzioni, decise e rapide, che potete certamente trovare, lasciando perdere il nervosismo!