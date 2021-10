Oroscopo Paolo Fox domani 8 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 8 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 8 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Gemelli

Cari Gemelli, cercate di correre un pochino ai ripari prima di domenica, quando la confusione nella vostra testa sarà veramente tanta e non riuscirete più ad andare avanti serenamente.

Sul lavoro tutto può andare a gonfie vele, grazie agli ottimi influsso del Sole, Mercurio e Marte! L’amore non sembra godere di un gran clima, state attenti a cosa farete con la vostra dolce metà in giornata.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Bilancia

Una grande e fastidiosa serie di problemi sembra caratterizzare la vostra giornata di venerdì, amici nati sotto il segno della Bilancia. Cercate, magari, di riflettere un attimo sulle ultime giornate che avete vissuto, qualcosa è sicuramente andato storto, e forse la causa siete stati proprio voi. Talvolta tendete a pensare di non sbagliare, ma non è sempre vero, pensateci bene su e lo capirete!

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Acquario

Il venerdì che attende voi carissimi Acquario sembra dare il via ad una sorta di fase di rinascita per voi! Sul lavoro, innanzitutto, potete dimostrare a tutti quale sia il vostro vero valore, impegnatevi che non ve ne pentirete! Mentre, l’amore non sembra estremamente gratificante per voi amici single del segno, ma per le coppie dei nuovi piccoli progetti potrebbero prendere il via a breve!