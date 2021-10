Rambo – Last Blood: in onda su Italia1 l’ultimo capitolo della saga con Sylvester Stallone

TV e Spettacolo

Italia1 porta a conclusione la famosa saga dedicata al berretto verde con il quinto ed ultimo film a lui dedicato. Venerrdì 15 ottobre i fan di Sylvester Stallone potranno goderselo in Rambo - Last Blood.

La proposta di Italia1 per la prima serata di venerdì 15 ottobre 2021 è il film che chiude la saga dedicata all’ex berretto verde più famoso del cinema, con la messa in onda del quinto ed ultimo capitolo della saga iniziata negli anni 80 e dedicata all’iconico personaggio di Rambo che ha reso leggendario il suo interprete Sylvester Stallone. Il film dal titolo Rambo – Last Blood va in onda su Italia1 alle ore 21:20 circa dove l’attore per l’ultima volta veste i panni del protagonista che questa volta avrà a che fare con gli spietati malviventi di un cartello della droga messicano. La trama ed il cast della pellicola.

Rambo – Last Blood:il cast del film in onda su Italia1

Rambo: Last Blood è una pellicola del 2019 diretta da Adrian Grunberg, costituisce il quinto e ultimo capitolo della saga dedicata al veterano di guerra più amato del cinema. Il film nel titolo rende omaggio al titolo originale del romanzo Primo Sangue che ispirò l’inizio della storica saga nel 1982.

In questo capitolo vedremo Rambo portare a termine un’altra delicata missione per l’ultima volta, nel tentativo di mettere in salvo una giovane donna che è sparita nel nulla in Messico. Il personaggio è interpretato per l’ultima volta dall’attore Sylvester Stallone che in questa occasione prende solo parte nel cast senza mettersi dietro la macchina da presa.

Al suo fianco completano il cast di attori Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, ed anche Oscar Jaenada.

Tutti i film di Rambo:

Rambo – Last Blood: la trama del film

Le vicende partono 11 anni dopo gli eventi in Birmania e Rambo si sta godendo la sua nuova vita in tutta tranquillità, sempre solo apparente.

Ereditato un allevamento di cavalli dal padre lo gestisce con l’amica Maria e la nipote Gabrielle, che nasconde un passato particolare.

La giovane infatti non conosce suo padre ed una volta riuscita a scoprire chi sia e dove si trovi, parte in Messico sulle sue tracce all’insaputa di John e di Maria. Questo viaggio metterà in serio rischio Gabrielle poiché dopo il secco diniego di suo padre a conoscerla finisce per essere rapita mentre sfogava la sua delusione al bancone di un bar. Dietro il suo rapimento ci sarà il temuto cartello di droga della zona che però se la dovrà vedere con Rambo che farà di tutto per salvarla.