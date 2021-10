Oroscopo Toro domani 25 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Il cielo che vi accoglierà in questa giornata di lunedì, cari Toro, sembra essere abbastanza brutto e nuvoloso, soprattutto a causa della dissonanza della Luna. Inoltre, anche Venere e Marte sembrano esservi opposti, creandovi una piccola serie di tensioni piuttosto marcate. Nel caso viviate una relazione in crisi da tempo, occhio a come vi muovete perché potreste perdere facilmente il controllo.

Oroscopo Toro, 25 ottobre: amore

Insomma, occhio alla vostra relazione stabile nel corso di questo lunedì, soprattutto nel caso in cui siate già in crisi da tempo. Le cose con la vostra dolce metà potrebbero assumere pieghe piuttosto brutte nel caso in cui non riusciate a tenere a bada il vostro pessimo umore e non si può escludere che uno di voi due possa cominciare a valutare di lasciarsi tutto alle spalle.

Presto le cose miglioreranno, ma non ora.

Oroscopo Toro, 25 ottobre: lavoro

Sul posto di lavoro le cose sembrano poter procedere pressoché in maniera identica all’amore, cari amici del Toro. Nel caso in cui riusciste, infatti, a tenere a bada nervosismo e tensione, tutto procederà piuttosto tranquillamente, senza però che riusciate a fare alcun concreto passo avanti rispetto al vostro ambizioso successo.

Ma, nel caso in cui deste vita ad un litigio, sarete solamente voi a pagarne le conseguenze, occhio.

Oroscopo Toro, 25 ottobre: fortuna

La fortuna, è quasi inutile dirlo, non sembra avere alcuna tangibile influenza nella vostra giornata di lunedì, cari nati sotto al segno del Toro. Ma, come sempre, cercate solo di non pensarci o aggiungereste un inutile pensiero negativo agli altri.