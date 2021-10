Scomparsi

Piera Maggio pubblica un messaggio nel giorno del compleanno della figlia scomparsa. Denise Pipitone oggi avrebbe 21 anni e poche ore fa è stata diffusa una nuova foto di come sarebbe attualmente

17 anni di buio, di domande e angoscia, 17 anni senza Denise Pipitone che oggi, 26 ottobre, di anni ne avrebbe compiuti 21. Piera Maggio affida ai social un messaggio per il suo compleanno, parole intrise di dolore e speranza sulle sorti della figlia scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004.

Denise Pipitone oggi avrebbe 21 anni: il messaggio di Piera Maggio per il compleanno

Nata il 26 ottobre 2000, Denise Pipitone oggi avrebbe 21 anni e mamma Piera Maggio dedica alla figlia scomparsa a Mazara del Vallo un pensiero sui social: “Buon 21esimo compleanno Denise.

Sappi sempre, ovunque tu sia, che la tua vera famiglia ti ama e non ti ha mai dimenticata. Nel cuore e nella mente tu ci sei! Noi non molliamo“.

Sono trascorsi 17 anni da quel 1° settembre 2004 in cui il giallo di Denise Pipitone è iniziato, alba di un caso ancora senza soluzione che oggi, complici le recenti evoluzioni di una nuova inchiesta aperta dalla Procura di Marsala (per cui è stata chiesta l’archiviazione poche settimana fa), è tornata in testa alle cronache. Non solo in Italia, ma in diverse altre parti del mondo alla luce delle numerose segnalazioni e piste (poi sfumate) che si sono susseguite nell’alveo delle indagini sul mistero della bimba di Mazara del Vallo.

Come sarebbe oggi Denise Pipitone: la nuova foto nell’age progression

Poche ore prima del compleanno di Denise Pipitone, sui canali social ufficiali dedicati al caso e alle ricerche è stata diffusa una nuova foto di come sarebbe oggi. Un’immagine che arriva dal più recente age progression elaborato per contribuire a trovarla.

I genitori di Denise, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, non si sono mai arresi e continuano la loro strenua battaglia nel nome della figlia per avere verità e giustizia.

Chi ha rapito Denise Pipitone e qual è stata la sua sorte? Sono le due domande chiave di un giallo che affonda le radici nel cuore della provincia di Trapani e che, ancora oggi, morde i cuori di milioni di italiani che non hanno mai dimenticato la sua storia.

Su Facebook, Piera Maggio ha condiviso la ricostruzione del volto di Denise Pipitone a 21 anni: “Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana Galzi, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US.

attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto“.

“Cortesemente – ha aggiunto la famiglia in una nota – Vi chiediamo di non modificare, ritagliare, stravolgere, questa locandina del nuovo age progression 2021. Senza le informazioni ufficiali necessarie, non potrà essere di nessun aiuto a Denise“.