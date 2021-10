Migliaia in piazza da Milano a Roma per protesta dopo la votazione del Ddl Zan: cori contro Renzi e la destra

News

Sono migliaia a Roma, a Milano, ma anche a Vicenza e altre città italiane per protestare contro il voto di ieri in Senato sul Ddl Zan. Una protesta pacifica, con bandiere arcobaleno e sit-in, un modo per far sentire la propria voce contro l’affossamento del disegno di legge per combattere discriminazioni e violenze omotransfobiche, sessiste e abiliste. In piazza anche Alessandro Zan, primo firmatario della legge, insieme a colleghi politici della sinistra, dal PD a Possibile. A Roma cori contro Matteo Renzi, considerato primo responsabile dello stop della discussione al Senato, e contro il centro-destra.

Ddl Zan affossato ieri in Senato, oggi migliaia in piazza a Milano e Roma

L’appuntamento è stato dato in piazza San Giovanni a Roma e all’Arco della Pace a Milano nelle ore successive alla votazione di ieri in Senato sul Ddl Zan. Una “risposta colorata” come l’ha definita la senatrice dem Monica Cirinnà, ai festeggiamenti a cui abbiamo assistito a Palazzo Madama, dove sono scoppiati risate e urla per la morte del disegno di legge. Per Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, nel capoluogo lombardo sono almeno 10mila le persone presenti in piazza.

Una marea di lucine, bandiere arcobaleno, e cartelli di protesta per sostenere la necessità del Ddl Zan. Stessa scena a Roma, dove la Gay Street, davanti il Colosseo, è stata inondata da migliaia di persone. “Le piazze di Roma e Milano sono la migliore risposta all’indecenza sovranista e alla vergogna di chi si è nascosto nell’ombra. Non ci fermeremo qui“, ha twittato Pierfrancesco Majorino, ex assessore alle Politiche sociali di Milano ed europarlamentare del PD.

La società civile e la politica per il Ddl Zan: la protesta e le promesse

“Vergogna!

” è l’esclamazione che si leva dal coro, le voci del corteo che ha sfilato fino al Colosseo a Roma. Presenti, oltre alle migliaia di cittadini, anche esponenti della politica. “In piazza, a Roma. Con Alessandro Zan, con la comunità Lgbtqi, con tante ragazze e ragazzi che non si arrenderanno mai. Non potete fermare il vento con le mani, la storia vi travolgerà“, scrive il dem Marco Furfaro.

Tanta la partecipazione da parte delle compagini della sinistra: a Roma Monica Cirinnà, Pippo Civati, le associazioni come ArciGay e i Sentinelli. Un’ondata arcobaleno per dare un chiaro segnale sul voto che ha affossato il Ddl Zan, per chiedere una svolta sui diritti civili in questo Paese.

E proprio la politica promette che questa battaglia non è finita.

I cori contro Renzi e il centro-destra

Nelle piazze vengono anche individuati coloro che sono considerati i responsabili per l’affossamento del Ddl Zan. Oltre al centro-destra, il principale bersaglio dei cori è Matteo Renzi, assente al voto perché a una conferenza in Arabia Saudita, ma i cui 12 senatori di Italia Viva avrebbero votato contro il disegno di legge. Proprio il voto di ieri ha sancito la rottura tra il PD di Enrico Letta e Renzi, con cui è partito un botta e risposta che segna la fine del presunto progetto di convergenza.

L’accusa è l’appiattimento di Renzi verso il centro-destra nella strategia per l’elezione del presidente della Repubblica. Giochi politici che non interessano alle piazze di Roma e Milano, o a quelle che si riuniranno nei prossimi giorni in diverse città d’Italia.