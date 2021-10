Chi sono i figli di Al Bano Carrisi, il cantante concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle

Chi è

Al Bano Carrisi è uno dei cantati più apprezzati nel panorama artistico italiano. I fan lo conoscono per i brani che lo hanno reso noto in tutto il mondo, ma anche per le vicende legate alla sua vita privata. Le sue due relazioni più famose sono quelle che lo hanno visto al fianco di Romina Power e Loredana Lecciso. Dall’amore per le due donne sono nati i suoi figli, alcuni dei quali divenuti ormai molto noti fra il grande pubblico.

Al Bano Carrisi e l’amore per Romina Power e Loredana Lecciso

Al Bano e Romina Power si sono conosciuti giovanissimi sul set di “Nel sole”, decidendo poi di sposarsi nel 1970.

Dalla loro storia sono nati quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. Dopo la fine del loro matrimonio, Al Bano si è avvicinato a Loredana Lecciso, con la quale ha festeggiato da poco i 21 anni d’amore. “Andavo a portare le figlie a scuola quando incontrai una mamma, sorridente, indubbiamente bella” ha dichiarato tempo fa il cantante parlando del loro primissimo incontro. Dalla loro unione sono nati due figli: Jasmine e Albano Jr.

Al Bano Carrisi e i figli nati dalla relazione con Romina Power

Come si è visto, Al Bano e Romina Power sono diventati genitori 4 figli.

La primogenita è Ylenia (1970), che è scomparsa durante un soggiorno negli Stati Uniti a 23 anni nel 1993, senza lasciare tracci. Ancora oggi non ci sono notizie certe in merito. Lo stesso Albano stesso ha dichiarato in passato di credere all’ipotesi di “morte presunta” per la giovane. La madre però non sembrerebbe mai essersi rassegnata a questa idea. Nel 1973, è nato Yari, che ha seguito i genitori nei viaggi di lavoro fin da piccolo, fino a diventare un appassionato di musica.

Come è noto, è autore di numerosi testi per il padre. Inoltre ha preso parte a importanti collaborazioni con Jovanotti. In tv ha preso parte a Pechino Express, programma televisivo, durante il quale si è molto parlato della presunta storia d’amore con la figlia di Ornella Muti, Naike Revelli.

Dodici anni più tardi dall’arrivo della prima figlia, nel 1982, è nata Cristél. Negli anni ha spesso accompagnato i genitori durante gli impegni lavorativi, ma la musica non sembra essere la sua priorità. Attualmente infatti è affermata come stilista. Dal 2016 è sposata con Davor Luksic. Con lui è diventata madre, dando alla luce 3 figli.

Da meno di due mesi, la coppia ha messo al mondo la terza figlia, Rio Ines. Nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle, Al Bano ha annunciato entusiasta: “Oggi sono diventato nonno per la terza volta”. Nel 1987 è infine è nata Romina Jr, che ha mostrato interessi diversi dai suoi fratelli, ma sempre legati al mondo dello spettacolo. La quartogenita di Al Bano e Romina è appassionata di arte e fotografia e ha anche lavorato come modella e attrice in teatro. In merito alla sua vita sentimentale, non ci sono dettagli, se non che ha intrapreso una relazione con un medico.

Al Bano Carrisi e i figli nati dalla relazione con Loredana Lecciso

Con l’attuale compagna Loredana, Al Bano è diventato genitore di due figli. Jasmine è nata nel 2001 e qualche tempo fa è apparso sul Red Carpet di Venezia 2018, poco prima dell’uscita di “La dama e l’ermellino” che l’ha vista rivestire i panni di Isabella D’Aragona. Un anno dopo la nascita di Jasmine, è nato Albano, soprannominato Bido, che è stato fotografato insieme alla sorella Jasmine sul Red Carpet. Il secondogenito della Lecciso assomiglia molto al padre e alla sorella, con la quale condivide una grandissima somiglianza fisica.

Diversamente da Jasmine però lui, non sembra essere intenzionato a una carriera nel mondo dello spettacolo.