Oroscopo Leone domani 5 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, occhio a questa giornata di venerdì perché le opposizioni astrali certamente non mancheranno, tra Sole, Luna e Marte. Il rischio di litigare sembra essere veramente alto, nonostante voi siate motivati a fare il possibile per evitarlo. Le energie sono decisamente carenti, mentre sul lavoro una qualche sensazione di delusione sembra rendere il vostro procedere decisamente incerto ed impegnativo.

Oroscopo Leone, 5 novembre: amore

La giornata amorosa che vi attende all’orizzonte di questo venerdì sembra essere per lo più positiva, cari amici del Leone, ma solo se la vostra relazione non fosse attualmente in crisi.

Godetevi il bel sole che vi illumina se tutto scorresse tranquillo, ma in caso contrario rimboccatevi le maniche perché un litigio dovrete sicuramente affrontarlo. Assolutamente nulla sembra attendere voi amici single.

Oroscopo Leone, 5 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda l’aspetto lavorativo di questa giornata di venerdì, amici del Leone, tutto sembrerebbe poter scorrere piuttosto liscio, con delle ottime idee e la concreta possibilità di chiudere degli accordi vantaggiosi!

Ma al contempo voi sarete anche particolarmente delusi dal vostro lavoro, non riuscendo a contare sulla lucidità di cui avreste bisogno per impegnarvi.

Oroscopo Leone, 5 novembre: fortuna

Infine, la fortuna non occorre neppure quasi dire che sarà praticamente del tutto assente dalla vostra giornata di venerdì, amici nati sotto il segno del Leone. Nulla di grave, non dovreste neppure riuscire a farci caso.