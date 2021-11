Oroscopo Acquario domani 6 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 6 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari Acquario, cattive notizie vi attendono in questa giornata di sabato, con la negatività di Mercurio e Venere ad infastidirvi. La Luna in sé è positiva, ma sembra volervi solo permettere di trascorrere una buona giornata lavorativa, prima che anche lì avvertiate delle influenze negative.

Cercate, soprattutto, di non fare troppe cose in questa giornata, lasciandovi indietro ciò che non vi fa stare tranquilli, ed occhio alla relazione.

Oroscopo Acquario, 6 novembre: amore

L’amore, tra tutte le sfere, sembra essere decisamente quella maggiormente colpita dai transiti negativi in questa giornata di sabato, specialmente per voi amici dell’Acquario stabilmente impegnati.

Qualche vecchia, o recente, bugia sembra dover tornare a galla, infastidendo voi o il partner, e portando ad un inevitabilmente faticoso litigio. Siate pazienti e cauti, non alzate la voce.

Oroscopo Acquario, 6 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa di questa giornata di sabato sembra che possiate anche riuscire a fare qualche buon passo avanti, ma senza avvicinarvi più di molto al successo.

Presto il Sole, Mercurio e Marte soffieranno contro di voi, rendendovi pressoché impossibile progredire o anche solo iniziare qualche nuovo progetto. Meglio stare attenti, carissimi amici dell’Acquario.

Oroscopo Acquario, 6 novembre: fortuna

La fortuna, infine, inutile dirlo, sarà quasi completamente assente in questa giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario. Non dovreste stare a pensarci o finireste solo per peggiorare il vostro umore.