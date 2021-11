Ballando con le Stelle, svelati i cachet dei concorrenti: ecco chi sono i protagonisti più pagati

TV e Spettacolo

Nonostante vada in onda ormai da ben 16 edizioni, Ballando con le Stelle continua ad essere l’asso vincente del sabato sera di Rai 1. Il format continua ad appassionare i telespettatori che, altre a seguire la puntata, ne commentano i fatti più salienti durante tutta la settimana. Ma con un cast fatto di attori, sportivi e cantanti di fama, in molti si sono chiesto quanto costa lo show e quali sono i cachet dei concorrenti.

Il budget destinato a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha così recentemente commentato l’andamento della nuova stagione di Ballando a I lunatici su Rai Radio 2: “Sono contentissima di come stia andando.

È bello vedere l’entusiasmo del pubblico, inteso come gente che incontri per strada, che commenta le gesta dei nostri eroi, si lamenta della giuria, critica Mariotto, Selvaggia o Alessandra, esprime opinioni su questo o su quello.” Il programma, a partire dal 2005, ha collezionato ascolti da record, con edizioni epiche da una media di share di oltre il 31% e senza mai scendere sotto il 19%, pari a 3milioni e 700mila spettatori. Nonostante questi numeri, secondo quanto riportato sul settimanale Diva e Donna, pare che quest’anno il budget destinato a Ballando con le Stelle sia stato tagliato del 15%.

Un ridimensionamento che però pare non aver intaccato i cachet dei concorrenti, almeno non di tutti.

Si legge infatti: “Alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti […] E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto.”

Ballando con le stelle: svelati i cachet dei concorrenti

I più pagati sarebbero dunque Al Bano e Morgan, un indiscrezione che troverebbe indirettamente le sue fondamenta anche nelle parole della conduttrice quando, nello speciale di Domenica In dedicato a Ballando, aveva detto di aver faticato molto per convincere i 2 a partecipare allo show.

Non è tuttavia chiaro sapere di quanti euro si tratti. Difficile a dirsi. I budget destinati al programma per il 2021 non sono noti ma sul web impazza il toto scommesse per capire la reale portata dei cachet dei protagonisti di quest’anno.

Secondo indiscrezioni non ancora confermate, pare che la Rai abbia disposto un tetto massimo di 30mila euro a puntata per ciascun concorrente.

Nei contratti che il programma ha stipulato con i vip in gara non ci sono solo i compensi ma anche specifiche richieste e condizioni particolari. Indiscrezioni apparse sul web dicono che il tetto massimo al compenso di Morgan sarebbe stato fissato esclusivamente per le prime 3 puntate.

Esso dunque potrebbe essere destinato a lievitare viste le ottime performance del cantante in gara. Ci sono poi le richieste di Arisa. La cantante ha accettato di partecipare al programma solo a patto di non incontrare mai dietro le quinte il suo ex Andrea Di Carlo. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato che è coinvolto nella realizzazione di Ballando con le Stelle in qualità di manager di Federico Fashion Style e Morgan.

Per ovviare a questo spiacevole inconveniente, vista la profonda scottatura del matrimonio saltato tra la cantante e il manager, la produzione è corsa ai ripari.

Ha dovuto infatti organizzare un attento calendario delle prove per evitare che la ex coppia possa trovarsi nello stesso momento nell’Auditorium Rai del Foro Italico.