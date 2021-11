Oroscopo Paolo Fox 10 novembre Gemelli, Bilancia, Aquario e tutti i segni: le previsioni

Oroscopo

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per i segni d'aria, per la giornata di mercoledì 10 novembre. Previsioni per vita privata e carriera per Gemelli, Bilancia e Aquario

Vuoi sapere che cosa accadrà nella giornata di domani? O sei curioso di conoscere l’andamento della tua prossima relazione amorosa? Paolo Fox, con il suo Oroscopo, tenta di rispondere a queste domande. Fuoco, aria, terra e acqua: questi sono gli elementi che comprendono i segni. Ognuno degli elementi ha sue caratteristiche e peculiarità, che l’Oroscopo di Paolo Fox elenca per la giornata di domani 10 novembre

Elemento aria: Gemelli, Bilancia e Aquario. Siete i segni più sfuggenti di tutto lo Zodiaco e rispecchiate esattamente l’elemento al quale appartenete. Abili oratori, sapete come circondarvi di persone che sappiano ascoltarvi e allo stesso lasciarvi i vostri spazi.

Non amate sentirvi oppressi, ma amate intrattenervi con voi stessi nella vostra sacra solitudine meditativa. La vostra spiccata curiosità è lo strumento che vi fa eccellere nelle arti e nelle scienze, ottenendo sempre magnifici successi e risultati.

Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Gemelli

Gli appartenenti al segno dei Gemelli proveranno insofferenza verso la noia che ha colpito l’ambiente professionale e lavorativo, informandosi su nuove occupazioni e su nuove opportunità di avanzamento di carriera.

Riponete molta fiducia nei vostri ideali e combattete strenuamente per proteggerli da influenze esterne. Il vostro spirito di innovazione, vi permetterà, anche in amore, di risolvere questioni che si erano presentate nel fine settimana e che vi avevano messo alle strette. Avete voglia di rinnovare la vostra vita partendo dalle basi e riuscirete nell’impresa se vi affiderete alla vostra caparbietà e alla razionalità.

Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Bilancia

Giornata impegnativa per quanto riguarda voi della Bilancia, che vorrete mettere in chiaro le cose con il vostro partner, per capire se ha ancora senso portare avanti una relazione in crisi.

Non per forza le coppie si separeranno, ma dovrete essere forti e agire con calma per sedimentare il rapporto, senza rischiare di perderlo per sempre. Ultimamente avete avuto la voglia di condividere con la persona del cuore, anche la vostra situazione lavorativa e potrete informarvi per rendere reale questa possibilità. Non vi siete sentiti però molto presi in considerazione in questi giorni e, per questo, potreste non fidarvi pienamente di chi vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Aquario

La Luna assiste voi del segno dell’Aquario, che vivrete momenti di eccitazione, positiva agitazione e impazienza. Dovrete approfittare di queste sensazioni e lavorare sulle vostre idee, soprattutto quelle più creative, per emergere dalla coltre di noia nella quale vi trovavate. Non fatevi rovinare questa giornata da litigi e discussioni inutili e dannose: siete più importanti voi e le vostre aspirazioni personali.

I soldi potrebbero rappresentare una debolezza, ma evitate di spendere troppo e soddisfate i vostri bisogni con cautela.