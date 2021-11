Oroscopo Paolo Fox 10 novembre Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: le previsioni

Oroscopo

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per i segni di terra, per la giornata di mercoledì 10 novembre. Relazioni amorose e carriera professionale per Toro, Vergine e Capricorno

Vuoi sapere che cosa accadrà nella giornata di oggi? O sei curioso di conoscere l’andamento della tua prossima relazione amorosa? Paolo Fox, con il suo Oroscopo, tenta di rispondere a queste domande. Fuoco, aria, terra e acqua: questi sono gli elementi che comprendono i segni. Ognuno degli elementi ha sue caratteristiche e peculiarità, che l’Oroscopo di Paolo Fox elenca per la giornata di oggi 10 novembre

Elemento terra: Toro, Vergine e Capricorno. Siete personalità con i piedi per terra e la testa concentrata su piani, progetti e sempre nuovi compiti. Alla teoria preferite la pratica e tendete a propendere per i beni materiali, piuttosto che ai sentimenti, che tenete ben nascosti.

La parola d’ordine per voi sono stabilità e pragmatismo e non sopportate la superficialità di alcune persone. Per gli altri siete punti di riferimento perché sapete ascoltare e dare ottimi consigli, che vengono sempre apprezzati.

Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Toro

In questo periodo gli appartenenti al segno del Toro sono bombardati da tensione, stress e nervosismo sul lavoro, ma anche nella vita privata.

Le discussioni saranno all’ordine del giorno e basterà davvero poco per farvi scattare e perdere le staffe. Cercate di non portare questo mood critico anche all’interno della vostra cerchia di amici e familiari, per evitare di far scoppiare liti e contrasti. La vostra insicurezza vi farà apparire come inaffidabili e indecisi, cosa che vi infastidirà molto e vi renderà altamente irascibili.

Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Vergine

Le stelle prevedono un ottimo periodo per voi del segno della Vergine, che ritroverete molto velocemente l’equilibrio in ogni ambito della vostra vita. In amore sarete in grado di conciliare rispetto reciproco e romanticismo, che sono i capisaldi per il benessere della coppia.

Se vi trovate con un piede in due scarpe, sarebbe meglio però decidere quale dei due legami è il più sincero e sentimentalmente intenso. La vostra aura di talento e fascino non passerà inosservata e vi sentirete spesso al centro dell’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Capricorno

In questa giornata di mercoledì novembre, i nati sotto il segno del Capricorno dovranno stare attenti alla crescente pressione alla quale saranno esposti.

Le persone intorno a voi, dal capo al partner, richiedono sempre più impegno e disponibilità da parte vostra e, non sempre, vi sentirete all’altezza della situazione. Non dovete aver paura di confrontarvi apertamente con chi avete di fronte e, se manterrete la calma, riuscirete a far valere la vostra posizione in merito ad alcuni aspetti che ritenete fondamentali.