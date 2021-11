Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata dell' 11 novembre. Previsioni per tutti e tre i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Amore e lavoro sono i temi analizzati

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche specifiche, che lo differenziano dagli altri segni. Un ulteriore strumento per comprendere ancora di più il comportamento e le tendenze di ogni segno è controllare l’elemento al quale appartiene: fuoco, aria, terra, acqua. Se appartenete al gruppo dei segni di fuoco, ecco per voi le previsioni su amore, lavoro e futuro per Ariete, Leone, Sagittario. Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per i segni di fuoco, per la giornata di oggi giovedì 11 novembre.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Ariete

I nati sotto il segno dell‘Ariete, in questa giornata di giovedì, si sentiranno finalmente pervasi da una forte energia, che era mancata fino all’inizio della settimana.

In particolare le giornate di lunedì e martedì vi hanno resi più scontrosi che mai e alquanto in tensione. La cosa che più vi infastidisce è che, al momento, state cercando di risolvere alcune problematiche sul lavoro, ma che non dipendono da voi. Non disperate eccessivamente e attendete con speranza la giornata di domenica, in cui potrebbero giungere nuove ed intriganti opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Leone

Momento di estrema confusione per voi del segno del Leone, che apparite incerti e scostanti, atteggiamenti che non vi appartengono per nulla. Le numerose intromissioni esterne, anche riguardo cose che conosci e sai gestire, ti infastidiscono molto e sviano la concentrazione verso inutili discussioni. Siete troppo orgogliosi e dovrete cercare di abbracciare anche le idee altrui, che in molti casi potrebbero fare al caso vostro. Il mood iroso e suscettibile vi farà sentire stanchi e affaticati, fino a quando non saprete ascoltare anche le opinioni altrui, oltre alla vostra.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Sagittario

La Luna si trova in una posizione perfetta e i sentimenti saranno più forti che mai per voi che siete del Sagittario. Vivrete esperienze, anche nuove, con persone che sapranno conquistarvi ed intrigarvi. Avete voglia di sentirvi in sintonia con qualcuno e il vostro bisogno di affetto viene alla luce in questa giornata di giovedì. La situazione lavorativa necessita di un cambiamento e siete alla ricerca dell’indipendenza economica, fattore davvero importante per voi.

Non tralasciate però troppo l’ambiente circostante, culla di avventure e sempre nuove occasioni di incontro.