Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per i 3 segni d'acqua Cancro, Scorpione e Pesci. Previsioni riguardo amore e carriera per la giornata di oggi, giovedì 11 novembre

L’elemento naturale al quale appartengono i segni del Cancro, Scorpione e Pesci è l’acqua. Questo particolare elemento dona ai tre segni una certa fluidità di pensiero e una creatività artistica fuori dal comune. Appartenete ad uno di questi tre segni e volete sapere come comportarvi nella giornata odierna? Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata dell’ 11 novembre per i segni d’acqua.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Cancro

Gli appartenenti al segno del Cancro stanno combattendo alcune battaglie in amore, cercando di vivere le loro sensazioni ed emozioni con equilibrio e razionalità.

Venere purtroppo non si trova in una posizione favorevole e potrete, per questo, trovarvi in difficoltà nel relazionarvi con il partner in questa giornata. L’amore sembra non darvi più la soddisfazione di un tempo e volete capire il motivo di tale crisi. Potrete contare sulla vostra grinta e forza, che anche sul lavoro, si riveleranno carte vincenti.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Scorpione

Anche per voi dello Scorpione la situazione sentimentale non è delle migliori e stanno nascendo dubbi verso la coppia e il vostro rapporto con il partner.

Questa insicurezza persistente vi affatica moltissimo e vi sentirete spenti e scoraggiati. Non siete però a corto di idee, ma dovrete ritornare a credere in voi stessi e nelle vostre opinioni per trarne beneficio. Il blocco emotivo che vi colpirà in questa giornata di giovedì potrebbe rivelarsi il trampolino di lancio verso un periodo sicuramente più luminoso.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci dovranno far fronte ad alcuni cambiamenti importanti, sopratutto in ambito lavorativo.

Sentite la necessità di trascorrere più tempo con gli affetti e la famiglia, nelle quattro mura di casa. Ultimamente vi siete dedicati tantissimo a progetti e incarichi professionali, accantonando le questioni di cuore e la vostra emotività. Prendetevi cura anche della vostra persona, magari praticando sport divertenti e al contempo salutari per il vostro benessere psicofisico e spirituale.