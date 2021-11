Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 11 novembre. Previsioni in amore e per quanto riguarda il lavoro per i segni Toro, Vergine e Capricorno

L’elemento di terra è ciò che accomuna i segni del Toro, Vergine e Capricorno. La vostra tendenza alla concretezza vi rende colleghi e amici affidabili e su cui si può sempre contare. Appartenete ad uno di questi segni e siete curiosi di scoprire cosa vi attende nel prossimo futuro? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti e tre i segni di terra per la giornata di oggi, giovedì 11 novembre. Previsioni riguardanti amore, carriera lavorativa e alcuni consigli per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Toro

I pensieri dei nati sotto il segno del Toro verteranno tutti verso un solo argomento: i sentimenti.

Chi si trova già in una relazione cercherà in tutti i modi di sedimentarla e tenterà di proteggerla ad ogni costo. Per i single sarà il passato a farla da padrone e potrete ripensare a relazioni affettive terminate da tempo, ma che hanno lasciato il segno. In ambito lavorativo siete sovraccaricati da discussioni, litigi e incomprensioni tra voi e alcuni colleghi e forse anche qualche capo, che non prende in considerazione il vostro operato.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Vergine

Le stelle sono davvero favorevoli per gli appartenenti al segno della Vergine, che otterranno ricompense e successi in ogni ambito. Il lavoro procede molto bene e vi sentite soddisfatti di voi stessi e delle persone che lavorano con voi e questo aumenta la vostra autostima. Anche in amore le cose sembrano andare per il verso giusto e il rapporto con il partner procede senza nessun tipo di intoppo. Approfittate di queste giornate, compresa quella odierna, perché porteranno presto a ottimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno hanno molti pensieri per la testa e ciò li rende molto più stanchi del solito. A questa moltitudine di ragionamenti, corrispondono anche molte intuizioni, che risulteranno essere davvero interessanti e utili per voi. La stanchezza e la fatica percepite in questa giornata di giovedì saranno però proficue e vi sentirete soddisfatti del vostro personale modo di trovare soluzione ad alcune delle problematiche che si erano palesate nei giorni scorsi.

Il fine settimana vi alleggerirà donandovi maggior tempo libero da passare con le persone a voi più care.