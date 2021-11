Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per ogni segno di fuoco, per la giornata di oggi, venerdì 12 novembre. Ecco come evolveranno amore e lavoro per Ariete, Leone e Sagittario

I segni di fuoco sono segni molto passionali e dediti all’avventura e alla battaglia. Sono personalità forti e determinate e, in amore, sanno rendere speciali i momenti trascorsi con il partner. Appartenete ad uno di questi segni e siete curiosi di conoscere l’andamento della situazione lavorativa? O siete alle prese con una situazione complicata in amore e volete conoscere cosa accadrà in futuro? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per Ariete, Leone e Sagittario per la giornata di oggi 12 novembre

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Ariete

La Luna si trova in una posizione favorevole per i nati sotto il segno dell’Ariete, che recupererà l’energia necessaria per iniziare poi la prossima settimana.

Le problematiche che si erano presentate negli scorsi giorni troveranno soluzione e potrete alleggerire il carico di tensione, persistente da giorni. Anche il vostro fisico vi chiede un attimo di tregua e potrete sentire sofferenza a carico di stomaco e articolazioni.

Iniziano a nascere in ambito lavorativo nuove opportunità, che raggiungeranno il loro pieno splendore nella primavera prossima.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Leone

Sono state due giornate molto pesanti per gli appartenenti al segno del Leone e, per fortuna, la situazione sta volgendo al termine. In amore potrete godere degli affetti e del romanticismo che si svilupperanno all’interno delle coppie, anche quelle più consolidate. La situazione più tesa è quella lavorativa, satura di problemi e incomprensioni che non fanno altro che influenzarvi negativamente.

Siete insofferenti nei confronti di alcuni compiti che avete accettato controvoglia e senza esserne davvero interessati.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Sagittario

Voi del segno del Sagittario siete alquanto polemici in queste ultime settimane e, a quanto pare, soffrite molto la noiosa routine alla quale siete esposti. È comprensibile che vogliate dare una svolta alla vostra vita e questo è il segno che il vostro spirito creativo e innovatore sta emergendo. Non dovete però, in questa giornata di venerdì, dare troppo ascolto alla smania di novità, che potrebbe farvi perdere di vista gli affetti e le relazioni più importanti.

I single avranno la possibilità di conoscere nuove persone e fare intriganti incontri, che potrebbero rivelarsi davvero proficui.