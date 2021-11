Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per ogni segno d'acqua, per la giornata di oggi, venerdì 12 novembre. Come evolveranno l'amore e la carriera per Cancro, Scorpione e Pesci

I segni d’acqua sono caratterizzati da una smodata apertura mentale e da una creatività davvero spiccata. Amanti del bello e degli affetti, sono tendenti al sentimentalismo e combattono per il benessere della propria famiglia. Appartenete ad uno di questi segni e non siete sicuri riguardo una situazione? O avete la voglia di scoprire lati di voi che non avete preso in considerazione? Per rispondere a tutti questi quesiti, Paolo Fox ha stilato l’Oroscopo per Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata di oggi 12 novembre.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Cancro

Questo venerdì 12 novembre porterà molti chiarimenti per voi del Cancro, soprattutto in amore.

Ultimamente vi siete scontrati con incomprensioni, litigi e discussioni che hanno incrinato di molto alcuni legami. Potrete cercare di ritagliare del tempo da passare in solitudine, in compagnia dei vostri pensieri, per cercare di sbloccare questo mood così disturbante.

Alcuni di voi, al contrario, potrebbero voler instaurare un confronto con il partner e mettere definitivamente in chiaro i sentimenti e le aspettative, in un reciproco scambio di opinioni.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Scorpione

La grinta e la determinazione saranno i cavalli di battaglia in questa giornata di venerdì per voi del segno dello Scorpione. Sarete circondati da una sensazione di benessere che era scomparsa in questi ultimi giorni, carichi invece di dissapori e tensioni. Sentite che l’istinto passionale prende il sopravvento e percepite dentro di voi la necessità di spendere del tempo con la persona che vi fa battere il cuore.

Evitate di pensare troppo al lavoro e alla carriera, preferendo i sentimenti e le emozioni, che saranno più forti e intense che mai.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Pesci

L’ottima posizione della Luna favorirà voi del segno dei Pesci e garantirà una vita di coppia stabile e carica di romanticismo e tenerezza. Gli avvenimenti negativi faranno parte del passato e non ci penserete più, lasciando spazio al presente e ai vostri più dolci sentimenti.

Allo stesso tempo sarete molto razionali e cercherete di capire se una persona a voi cara, merita di prendere posto al vostro fianco o è necessario che si allontani. Allacciate le cinture perché, questo weekend, sarà molto intenso e carico di nuove speciali opportunità.