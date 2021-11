Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per ogni segno d'aria, per la giornata di oggi, venerdì 12 novembre. Ecco come evolveranno amore e lavoro per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni d’aria sono segni molto attenti alla loro indipendenza e hanno un’elevata considerazione di loro stessi e del loro tempo, che preferiscono trascorrere in intima solitudine. Siete nati sotto uno di questi segni e volete conoscere l’evolversi della giornata di oggi? Oppure vi interessa conoscere cosa vi aspetta nel futuro per quanto riguarda i sentimenti? Ecco per voi l‘Oroscopo di Paolo Fox, esperto di astrologia, per Gemelli, Bilancia e Aquario per la giornata di oggi, venerdì 12 novembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Gemelli

Non sono stati giorni facili per voi dei Gemelli, che avete sopportato giornate intere cariche di ansia e tensioni di vario genere ed intensità.

Purtroppo, anche in questa giornata di venerdì, certi tipi di dinamiche potrebbero ripresentarsi e dovrete convivere con alcune preoccupazioni. Date ascolto a ciò che vi dice il cuore e prendetevi del tempo per riposare corpo e mente, evitando di prendere tutto troppo sul personale.

Fate il pieno di energie positive e lasciate andare tutto ciò che vi ha causato malumore e sofferenza.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Bilancia

Questo venerdì 12 novembre, voi nati sotto il segno della Bilancia, potrete risanare delle relazioni e dei legami che nell’ultimo periodo sono stati messi in discussione, causando crisi di coppia. Non dovrete aspettare troppo tempo per risolvere le questioni di cuore, ma approfittare della giornata odierna, molto proficua per quanto riguarda i sentimenti. In ambito lavorativo siete alla ricerca di persone affidabili e serie da rendere successivamente vostri collaboratori e, sicuramente, riuscirete nell’impresa.

Oroscopo Paolo Fox 12 novembre: Acquario

Finalmente giunge un po’ di tranquillità anche per voi appartenenti al segno dell’Acquario. Dopo alcune giornate caotiche e piene di tensioni varie, da oggi respirerete aria nuova e fresca, godendo della pace tanto desiderata. Questa settimana avete dato il meglio di voi e avete portato a termine un sacco di incarichi, senza battere ciglio.

Ora è giunto il momento di rilassarvi e prendervi cura di voi e della vostra situazione sentimentale, da troppo tempo accantonata. Ricucite i rapporti e lasciate un attimo da parte gli obblighi.