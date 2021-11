Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata di oggi, sabato 13 novembre. Previsioni su vita sentimentale e professionale dei tre segni d'acqua

L’acqua è l’elemento che caratterizza il segno del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci, creativi e amanti della bellezza. Amanti fedeli e romantici, sono segni dediti alla vita di coppia e al calore delle quattro mura di casa. Fate parte di questo gruppo di segni e volete essere messi al corrente dell’andamento di questa giornata di sabato? O volete sapere come procederà il fine settimana? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’acqua, per la giornata di oggi, sabato 13 novembre.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro saranno messi a dura prova in questa giornata di sabato e potrebbero mettere la parola fine ad una relazione, già in crisi da tempo.

Non siete più disposti a portare avanti dinamiche sentimentali che non fanno altro che intossicarvi e l’unica soluzione, per quanto dolorosa, potrebbe essere l‘allontanamento. I prossimi mesi porteranno una ventata di cambiamento e prenderete le distanze da ogni tipo di situazione ormai troppo pesante o insoddisfacente, avvicinandovi a sempre nuove avventure ed opportunità di crescita personale e professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre: Scorpione

Ottime le posizioni della Luna e di Venere per voi dello Scorpione, che godrete appieno delle gioie e del romanticismo della vita di coppia. Saranno gli affetti a prendere il controllo in questa giornata di sabato 13 novembre e potreste sentirvi davvero coccolati e amati. Il lavoro non procede così bene, anche a causa di alcune interferenze interne al vostro gruppo di colleghi, che cercano in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote.

Se siete attualmente alla ricerca di un’occupazione, la posizione favorevole di Mercurio, è messaggera di ottime opportunità di successo.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre: Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci diranno addio al passato questo sabato e non perderanno più tempo a rimuginare troppo su ciò che è stato. Avete voglia di rinascere e, per farlo, dovete sbarazzarvi di pesi inutili, nati e sedimentati nell’ultimo periodo.

In amore non è però così facile e vi capiterà di pensare ancora ad alcune relazioni sentimentali, terminate da poco e in malo modo. Non dovrete però lasciare troppo spazio a ripensamenti e rimpianti, ma liberare la mente per godere totalmente del presente e delle prossime iniziative che la vita ha in serbo per voi.