Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, sabato 13 novembre. Previsioni su vita sentimentale e professionale dei tre segni d'aria

L’elemento aria caratterizza i segni dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario, segni indipendenti e che tengono moltissimo alla loro autonomia, spesso trovando pace soltanto in solitudine. Sono anche ottimi ascoltatori e non si tirano indietro di fronte alle avversità. Se siete nati sotto uno di questi segni e volete a tutti i costi sapere cosa ha in serbo per voi questa specifica giornata di sabato, ecco l’Oroscopo dell’esperto di astri Paolo Fox per tutti i segni d’aria, per la giornata di oggi, sabato 13 novembre.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Gemelli

Si preannuncia una giornata all’insegna della stanchezza e della spossatezza psicofisica per voi del segno dei Gemelli, reduci da una settimana tutt’altro che serena.

Le stesse discussioni e incomprensioni che hanno creato soltanto battibecchi negli ultimi giorni, potranno rinascere anche questo fine settimana, aumentando la sensazione di abbattimento fisico e mentale.

Evitate di rimuginare troppo sugli errori commessi in passato e, invece, attendete con speranza la giornata di domenica, molto più positiva rispetto al resto della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Bilancia

Ultimamente voi del segno della Bilancia, non vi sentite ascoltati e presi in considerazione e non avete più voglia di nascondere il vostro risentimento. Alcune persone potrebbero iniziare a farvi sospettare della loro lealtà e sarete tentati di allontanarle dalla vostra vita, senza pensare alle conseguenze. Ragionate con freddezza e basatevi su dati certi, prima di tagliare così di netto i ponti con gli altri.

Non vi fiderete più neanche dei vostri sentimenti e di quelli delle persone più care e potrete mettere le cose in chiaro anche in amore e in amicizia.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Acquario

Questa giornata di sabato 13 novembre si colorerà di rosso passione per voi appartenenti al segno dell‘Acquario, che vi sentirete inebriati dalla voglia di vivere sensazioni intense con il vostro partner. La libertà, anche quella relativa ai sentimenti, vi conduce verso una smania di soddisfazione dei propri desideri più intimi e nascosti, riportando alla luce la vostra tendenza alla ribellione.

In famiglia potreste trovare il coraggio di chiarire una situazione problematica con alcune persone a voi care.