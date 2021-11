Barbara d’Urso all’Isola dei Famosi: le indiscrezioni sulla presunta trattativa con Mediaset

Gossip

La nuova stagione televisiva è iniziata con una netta riduzione degli impegni per Barbara d’Urso che dopo anni di incessanti turni di lavoro si trova attualmente alla guida di una sola trasmissione. Secondo alcuni rumors però presto nell’agenda della conduttrice potrebbe inserirsi un nuovo appuntamento settimanale: quello con l’Isola dei Famosi. Secondo alcune fonti esperte di gossip infatti, Carmelita potrebbe occupare il posto alla guida del reality che nell’ultimo anno è stato condotto da Ilary Blasi.

Barbara d’Urso all’Isola dei Famosi: l’indiscrezione e la presunta reazione della conduttrice

Dopo anni trascorsi a dividersi fra Live-Non è la d’Urso, Domenica Live e Pomeriggio Cinque, a Barbara d’Urso non è rimasta che la guida dell’ultimo dei tre format.

La decisione di Mediaset ha fatto molto discutere alla fine della scorsa stagione televisiva, ma Pier Silvio Berlusconi ha più volte spiegato che è stata resa necessaria da esigenze di rinnovamento. Ora, Nuovo Tv ha diffuso una nuova rivelazione sulla nota conduttrice partenopea. Secondo la rivista infatti, Canale 5 avrebbe scelto di proporre a Barbara d’Urso la guida dell’Isola dei Famosi.

Il reality dovrebbe tornare in tv a partire da marzo. A quanto pare quindi Ilary Blasi potrebbe non essere confermata nel ruolo che l’ha vista impegnata nella scorsa edizione.

“Mediaset, in particolar modo Canale 5, vuole al timone una conduttrice esperta– si leggeva sul giornale pochi giorni fa- per alzare gli ascolti non del tutto eccezionali della passata edizione”. La scelta sarebbe ricaduta in particolar modo sulla d’Urso perché ritenuta capace di “saper gestire litigi e imprevisti in diretta”. In queste ore, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha però aggiunto un importante tassello al gossip sulla conduttrice, smentendo le voci diffuse negli ultimi giorni.

“Dopo le tante lusinghe dell’isola a Barbara D’urso, è arrivato proprio poche ore fa un’altro no da Barbara D’Urso, quindi la Madrina di pomeriggio 5 non condurrà più l’isola dei Famosi” ha infatti annunciato sulla sua pagina Instagram.

“Alla base di questa scelta ci sarebbero altri progetti lavorativi” ha poi informato alludendo a “un probabile ritorno incredibile di Live non è la D’Urso”. Per ora, la diretta interessata non sembrerebbe aver proferito parola sulla questione.

Isola dei Famosi: cosa si sa sulla nuova edizione

Le voci su Barbara d’Urso non sono le uniche novità emerse in questi giorni sulla presunta nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto riferito da Nuovo Tv infatti, sarebbero previsti cambiamenti anche nella rosa di opinionisti e inviati. Massimiliano Rosolino potrebbe essere sostituito da Marco Maddaloni. Tommaso Zorzi sarà impegnato su Discovery Italia con Drag Race Italia e difficilmente riuscirà a prendere parte all’Isola. A quanto pare, nemmeno Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini torneranno a occupare le loro “poltrone” nello studio del reality.

Sul web inoltre circolerebbero già i nomi dei possibili futuri naufraghi. Fra questi vi sarebbero Justine Mattera, Jeda Lenfoire (fidanzato di Vera Gemma) e Armando Incarnato (da Uomini e Donne).