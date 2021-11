Isola dei Famosi 2022 anticipazioni: ecco tutto quello che sappiamo sul reality pronto a tornare in onda

Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è pronta per salpare con la sedicesima edizione su Canale 5. Il periodo? Ancora non è dato saperlo: proprio qualche giorno fa i vertici Mediaset hanno confermato la partenza del reality in primavera. Una scelta fatta in conseguenza al prolungamento del Grande Fratello Vip, attualmente in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, che dovrebbe concludere la messa in onda lunedì 14 marzo diventando, di fatto, l’edizione più lunga di sempre. Proprio per questo motivo verrà data l’opportunità ai concorrenti in casa di scegliere se restare fino alla fine o meno, per essere così sostituiti da nuovi concorrenti che potrebbero stravolgere gli equilibri.

Dai coinquilini passiamo però ai naufraghi che, anche per la prossima edizione, diventeranno i nuovi abitanti dell’Honduras.

Chi condurrà l’Isola dei Famosi

Se fino a qualche giorno fa sembrava certo il nome di Ilary Blasi come padrona di casa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, nelle ultime ore ha iniziato a farsi spazio un rumors sempre più insistente. Barbara d’Urso, dopo lo stop di Live non è la d’Urso e Domenica Live sarebbe pronta per tornare alla conduzione di un reality. L’editore della rete in questione, Piersilvio Berlusconi, aveva manifestato la volontà di avere la conduttrice in una prima serata molto presto.

Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, pare proprio che le carte in tavola ci siano tutte. Da un’indiscrezione di uno storico produttore Mediaset apprendiamo questo:

Mediaset, in particolar modo Canale 5, vuole al timone una conduttrice esperta e decisa, in grado di gestire le dinamiche tra i naufraghi e le emozioni durante il prime time, per alzare gli ascolti non del tutto eccezionali della passata edizione. Ecco che si fa spazio l’identikit D’Urso, che nel tempo ha dimostrato di saper gestire litigi e imprevisti in diretta. Nuovo Tv

Andrebbe quindi a sfumare l’ipotesi di un possibile corteggiamento di Sky nei confronti di Barbara d’Urso.

Isola dei Famosi, opinionisti, inviato e primi concorrenti

Nella prossima edizione del reality molto probabilmente non vedremo più come inviato Massimiliano Rosolino (si vocifera l’arrivo di Marco Maddaloni) e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo ha abbandonato Mediaset per Discovery Italia, dove attualmente è impegnato come giudice a Drag Race Italia. Per quanto riguarda i concorrenti pare proprio siano già stati preparati i primi contratti. Sul web circolano i primi nomi dei possibili futuri naufraghi: da Justine Mattera a Jeda Lenfoire (fidanzato di Vera Gemma) a Armando Incarnato (da Uomini e donne al suo primo reality). Maurizio Costanzo attraverso il settimanale ha un consiglio per gli autori del reality:

Punterei a mettere in piedi un cast di veri famosi, lasciando perdere gente poco popolare. Maurizio Costanzo

Non ci resta che attendere l’arrivo dell‘Isola dei Famosi 2022!

E, sì… se ve lo stavate chiedendo la partenza de La Talpa pare essere slittata in autunno inoltrato, nella nuova stagione televisiva. Come diceva Simona Ventura: “Crederci sempre, arrendersi mai!”.