Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni segno per segno

Ariete, Leone e Sagittario sono governati dall’elemento del fuoco e sono segni attratti dalle sfide e molto competitivi, sintomi di grandi leader e capi coraggiosi. Non si lasciano intimorire dalle novità e si adattano ad esse con facilità e impegno. Appartenete ad uno di questi segni e volete conoscere la prossima conquista in amore e anche sul lavoro? Ecco per voi l’Oroscopo dell’esperto d’astri Paolo Fox per ogni segno di fuoco, per la giornata di oggi, martedì 16 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Ariete

Finalmente le stelle preannunciano ripresa per voi del segno dell’Ariete, che godrete presto dei frutti del vostro lavoro e del vostro impegno. Dovrete però armarvi di pazienza e attendere ancora qualche tempo, prima che tale soddisfazione arrivi in tutta la sua completezza. Il nuovo anno sarà davvero interessante e, per questo, dovrete aspettare il suo arrivo con molta gioia e speranza.

Per chi studia è una giornata davvero intensa, che vi darà ottimi risultati e vi riempirà di stima verso la vostra persona. Occhio ad alcune discussioni che potrebbero verificarsi nella coppia in questa giornata di martedì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Leone

I nati sotto il segno del Leone avranno la voglia di chiarire alcune discussioni che hanno avuto luogo nelle ultime settimane e lo faranno con tutta la loro forza d’animo. Siete conosciuti per la vostra tendenza ad imporvi e a far valere le vostre idee, senza remore e senza problemi. Questo atteggiamento potrebbero giovare alla vostra carriera professionale, ma in quanto ai sentimenti, potreste apparire troppo freddi agli occhi della persona che amate e ciò potrebbe essere causa di alcuni conflitti interni alla coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Sagittario

Ottime previsioni per voi del segno del Sagittario, che state assaporando ogni successo che il vostro lavoro vi ha offerto, sottolineando il vostro talento. Le stelle si trovano, infatti, in una posizione davvero favorevole per quanto riguarda le entrate economiche.

In amore state attraversando un momento di confusione, che fa nascere dubbi sui vostri legami più intimi. Mettete da parte tutte le vostre forze per dare un tocco di vita alla vostra situazione di coppia e non incrinate ancora di più la vostra relazione con inutili litigi.