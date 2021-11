Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua, per la giornata di oggi, 16 novembre. Previsioni riguardo la vita sentimentale e lavorativa di Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci sono segni che appartengono all’acqua e, anche per questo, sono segni zodiacali molto sensibili e romantici, che amano prendersi cura delle persone care. Sono anche personalità estremamente altruiste e sono animate dal bisogno di essere fonte di sostegno per gli altri. Se fate parte di questa categoria di segni e volete essere informati sul proseguimento della giornata, ecco per voi l’Oroscopo dell’esperto Paolo Fox per tutti i segni d’acqua, per la giornata di oggi, martedì 16 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Cancro

Ben tre pianeti saranno favorevoli per voi del Cancro: Sole, Marte e Mercurio saranno infatti in posizioni proficue per quanto riguarda il lavoro, ma anche le relazioni sentimentali e affettive.

Ultimamente vi siete scontrati con persone che non si sono rivelate affidabili e che vi hanno fatto perdere le staffe con la loro superficialità. In questa particolare giornata di martedì inizierete a fare pulizia tra i vostri legami, anche quelli più recenti, per allontanare da voi tutti coloro che non hanno apportato positivi cambiamenti nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Scorpione

La situazione astrale non è delle migliori per i nati sotto il segno dello Scorpione, che a causa della contrapposizione di Giove e Saturno, potrebbero sentirsi disorientati e confusi riguardo il loro futuro. Da qualche tempo a questa parte state cercando di far fronte alle quotidiane avversità con tutte le vostre energie e forze, dimenticandovi di non prendere tutto sul personale.

Dovreste, questo martedì 16 novembre, lasciare spazio al tempo libero, piuttosto che dare troppo peso agli intoppi che normalmente si presentano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Pesci

Gli appartenenti al segno dei Pesci stanno vivendo una grave crisi con il proprio partner e, anche questo martedì, dovranno attendere prima di proporre chiarimenti e discussioni. Chi è in cerca dell’anima gemella dovrebbe cercare di rallentare il passo e dedicare tempo alla cura di loro stessi.

In ambito lavorativo le cose non stanno dando i risultati sperati, per questo è utile per voi allontanarvi per un po’ dalla scrivania e partire per un viaggetto, ottimo rimedio contro l’insoddisfazione e la stanchezza.