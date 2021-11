Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni segno per segno

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'aria, per la giornata di oggi, 16 novembre. Previsioni riguardo la vita sentimentale e lavorativa di Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, Bilancia e Acquario sono tre segni appartenenti all’elemento dell’aria e sono tra i segni più introversi e indipendenti dello Zodiaco. Sono anche personalità dalla forte tendenza alla creatività e il loro modo di essere potrebbe essere considerato alquanto stravagante. Se appartenete ad uno di questi tre segni e siete curiosi di conoscere le prossime novità in amore e a lavoro, ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti i segni d’aria, per la giornata di oggi, martedì 16 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Gemelli

La settimana è iniziata davvero bene per voi del segno dei Gemelli, che siete alle prese con progetti lavorativi davvero fruttuosi e che vi stanno donando moltissima soddisfazione personale.

Tutte le vostre energie sono convogliate verso il raggiungimento del successo tanto sognato, anche come premio per i vostri sforzi. Questa corsa sfrenata vi sta però, gradualmente, mettendo al tappeto e vi potreste sentire stanchi e affaticati.

Staccate la spina dagli incarichi e dagli impegni, per lasciare spazio ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia non hanno trascorso uno splendido inizio settimana e questo martedì potrebbe patire la situazione conflittuale che si sta delineando. Avete sopportato alcuni litigi e discussioni in questo ultimo periodo e non siete ancora riusciti a trovare la soluzioni a queste tese vicende. In famiglia potrebbero nascere ulteriori dissapori e dovrete raccogliere tutte le vostre forze per non perdere la pazienza.

Mantenete la vostra caratteristica compostezza e superate questo momento con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 novembre: Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario sono davvero delle persone altruiste e dedite alla cura del prossimo, che portano a termine con sincera devozione. Questa vostra tendenza però vi sta prosciugando e, in alcuni casi, non vi sentite ricambiati. Anche a lavoro le cose non vanno molto bene: molti dei progetti ai quali state prendendo parte, non danno ancora i risultati sperati e la vostra insofferenza è evidente.

I sentimenti subiranno un momento di pausa, a causa di alcune incompresioni che portate avanti da tempo.