Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni segno per segno

Paolo Fox e l'Oroscopo per tutti i segni d'acqua per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre. Previsioni sentimentali e professionali per Cancro, Scorpione e Pesci

Appartenete ad uno dei segni d’acqua? Allora siete persone davvero empatiche e date molta importanza ai sentimenti. In amore siete passionali, romantici e premurosi, anche se tendete spesso a cercare conferme dal partner. Il lavoro è per voi fonte di crescita e riuscite sempre a risolvere ogni questione, senza lasciarvi influenzare dai giudizi esterni. Ecco per voi l’Oroscopo dell’esperto astrologo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci, per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre: Cancro

In questa giornata di mercoledì 17 novembre, voi del Cancro metterete in ordine i pensieri e cercherete nuovi modi per far fronte al futuro incerto.

Confusa è anche la vostra situazione sentimentale, che incrina soprattutto le coppie che durano da anni. Nei prossimi 5 mesi potrete comprendere ancora meglio la vostra situazione sentimentale e decidere se vale la pena continuare o sarebbe meglio lasciar perdere.

Volete anche mettere in chiaro alcune vostre considerazioni e non volete più scendere a compromessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre: Scorpione

Per voi del segno dello Scorpione, la giornata di oggi sarà all’insegna delle preoccupazioni. Da qualche tempo state cercando di porre rimedio ad un problema senza riuscirci e la situazione vi carica di insofferenza. Tenete duro in questo delicato momento e vedrete che presto, anche se stanchi e spenti, raggiungerete sicuramente gli obiettivi prefissati. La situazione appare peggiore di quello che in realtà è, lasciandovi spesso demotivati.

Non perdete la carica e ritrovate la gioia degli affetti e dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre: Pesci

Voi del segno dei Pesci siete molto stanchi in questo ultimo periodo e potrete risentire di tale affaticamento anche in questa giornata di mercoledì. Questa particolare situazione vi abbatte molto e influisce sul vostro umore, spegnendolo. Non dovete però abbattervi e, in amore come sul lavoro, fate fronte alle avversità con grinta e determinazione, senza dare troppo ascolto alle vostre insicurezze.

Il vostro sguardo deve essere rivolto al futuro, allontanandovi definitivamente dal passato, troppo spesso fonte di dolore e preoccupazione.